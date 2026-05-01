Fernando Alonso se sincera sobre su nueva vida como padre junto a Melissa Jiménez: "Hay momentos de estrés"

El piloto, discreto en lo que respecta a su vida privada, ha sorprendido al revelar algunos detalles de cómo están siendo sus primeras semanas como padre

Fernando Alonso y Melissa Jiménez se convierten en padres de su primer hijo en común, el cuarto de la periodista

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Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A sus 44 años, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha estrenado una faceta completamente nueva y desconocida para él: la paternidad.

El piloto asturiano y la periodista deportiva Melissa Jiménez se convirtieron en padres el pasado 25 de marzo, dando la bienvenida a su primer hijo en común, un bebé llamado Leonard. Para Alonso, se trata de su primer hijo; para Melissa, el cuarto, ya que tenía tres hijos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.

Fiel a la discreción con la que ambos han llevado su relación desde que comenzaron su historia de amor en 2023, la pareja apenas ha compartido detalles sobre esta nueva etapa. Sin embargo, ahora, Alonso ha sorprendido al mostrarse más cercano que nunca y se ha sincerado sobre cómo está viviendo sus primeras semanas como padre.

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"Cambio pañales. Lo hago en tiempo récord. Tiene que estar por debajo de 30 segundos, por las noches hay momentos de estrés. No sé si todo queda puesto bien, pero soy rápido", ha bromeado en una entrevista con Canal+ y DAZN.

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Asimismo, ha reconocido que "el bebé es algo nuevo para mí", pero ha asegurado que el pequeño "tiene una madre increíble que lo está cuidando y enseñándome qué hacer". "Somos un gran equipo en casa", ha añadido.

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La relación de Fernando Alonso y Melissa Jiménez y su primer hijo en común

El piloto y la periodista comenzaron en 2023, y desde el principio su relación estuvo rodeada de discreción. Ambos coincidían en los Grandes Premios, ya que ella trabaja como periodista especializada en Fórmula 1. Durante meses evitaron hacer pública su historia, aunque su complicidad en el paddock ya era evidente para muchos aficionados.

Durante estos años, han permanecido alejados del foco mediático y tan solo rompieron esa discreción el pasado mes de diciembre, cuando compartieron por primer una imagen de ellos dos juntos.

Incluso el embarazo, que se conoció también a finales de 2025, lo han gestionado con gran privacidad, hasta que fue imposible ocultarlo debido al calendario deportivo.

Ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en común a finales de marzo, coincidiendo con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Aston Martin indicó que, debido a ello, el piloto no podía asistir al día de atención a los medios de la popular carrera. Sin embargo, la escudería de Silverstone aseguró que volvería a la pista el 27 de marzo. Y así lo hizo, dejándose ver por primera vez tras su estrenada paternidad y pronunciando sus primeras palabras al respecto.

"Nunca te imaginas nada, viene lo que viene. Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien, pero afortunadamente todo ha salido bien. Tanto la mamá como el bebé están bien", manifestó entonces.