Ismael Uclés 02 MAY 2026 - 15:49h.

Los abogados de la flotilla confirman que ya han recibido la autorización para acceder a la prisión de Shikma

Albares afirma que Saif Abukeshek, el español detenido en la flotilla, desembarca en Israel este sábado

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El activista brasileño Tiago Ávila y el activista hispanopalestino Saif Abukeshek se encuentran ya en Israel, según informa el Ministerio de Exteriores israelí. Allí les acusan de tener afiliación con Hamás a través de su organización llamada Conferencia Popular para Palestinos en el Extranjero. Tal y como destaca Laura de Chiclana, ambos serán interrogados y recibirán asistencia consular.

Los abogados de la flotilla en Israel confirman que ya han recibido la autorización para acceder a la prisión de Shikma, donde están los activistas. Se espera que mañana se lleve a cabo una vista para decidir qué ocurrirá con los dos detenidos.

"No teníamos intención de entrar en la Palestina ocupada", explica la mujer de Tiago Ávila

La mujer de Saif Abukeshek, Sally Isa, pide presionar para que suelten a los dos activistas: "Es importante movilizarse por todo el mundo y presionar a nuestros gobiernos y embajadas para liberar tanto a Saif como a Thiago y para poner fin a la interminable violación de las leyes internacionales cometidas por Israel".

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Y Laura de Souza Feitosa, mujer de Tiago Ávila, recalca que no tenían intención de llegar a Israel: "Estaban en aguas internacionales, iban a Gaza. No teníamos intención de entrar en la Palestina ocupada, no teníamos intención de llegar a Israel".

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"Es un episodio que tensa todavía más nuestra relación con Israel", recalca Albares

Mientras, los gobiernos de España y Brasil han emitido un comunicado para definir los hechos como un secuestro. "Estoy preocupado porque tenemos a un ciudadano español que está detenido ilegalmente. Desde luego, es un episodio que tensa todavía más nuestra relación con Israel por lo inaceptable de esta situación", afirma José Manuel Albares, ministro de Exteriores, quien señala que no hay ningún vínculo entre Saif y Hamás.

Los dos activistas se encontraban en uno de los 22 barcos que formaban la nueva flota humanitaria que pretendía llegar a Gaza. Pero fueron asaltados por fuerzas israelíes a 80 millas de la isla griega de Creta, donde están sus compañeros ahora denunciando que habrían visto a Saif gritar y sufrir torturas en la embarcación israelí.

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