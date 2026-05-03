El fiscal del Estado israelí solicitó una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas

El activista Saif Abukeshek inicia una huelga de hambre tras ser arrestado por Israel: "Está en estado de shock"

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El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, prorrogó dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

Durante la audiencia, el fiscal del Estado israelí solicitó una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos. Entre ellos, "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista", reportó Adalah en un comunicado.

"El uso por parte del Estado (israelí) de estas graves acusaciones relacionadas con la seguridad constituye una medida de represalia contra líderes activistas humanitarios", dijo Adalah al respecto.

Activistas denuncian torturas contra los activistas detenidos

Activistas han denunciado este sábado torturas contra los activistas español y brasileño que están bajo custodia israelí y que han sido trasladados a la Cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta (Grecia).

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"Según la Embajada brasileña, Thiago de Ávila ha informado que ha sido torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la Embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente", ha explicado la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

De Ávila, ciudadano brasileño, ha denunciado "importantes dolores", en particular en su hombro. "A pesar de haber sido examinado por un médico no se le ha prestado la atención médica adecuada", ha resaltado.

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Durante la visita, los representantes de Adalah pudieron corroborar que tenía "hematomas visibles" en la cara, principalmente alrededor de su ojo izquierdo. Además ha dado cuenta de "restricción de movimientos e intensos dolores en una mano". Los dos días desde su captura hasta su entrega a los servicios penitenciarios israelíes ha estado maniatado y con los ojos vendados. Ahora está en una celda sin ventanas y ha sido interrogado por el Shin Bet.