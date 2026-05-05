Este 3 de mayo se han cumpido 19 años de la desaparición de Madeleine McCann

El objetivo de los investigadores es que el caso dé un paso decisivo antes de mayo de 2027

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Este 3 de mayo se cumplían 19 años de la desaparición de Madeleine McCann. A las puertas del vigésimo aniversario, las autoridades británicas están intensificando los movimientos para llevar el caso finalmente ante los tribunales.

Las autoridades continúan trabajando con la vista puesta en procesar al principal sospechoso, Christian B., y no descartan que el juicio pueda celebrarse en el Reino Unido. El objetivo de los investigadores es que el caso dé un paso decisivo antes de mayo de 2027, cuando se cumplirán dos décadas de la desaparición en Praia da Luz.

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Dentro de esta estrategia, los detectives buscan el respaldo del Crown Prosecution Service para formalizar una acusación, con la intención de que el proceso pueda celebrarse. Sin embargo, la vía judicial presenta importantes obstáculos, especialmente por las dificultades legales para lograr la entrega del sospechoso desde Alemania tras el Brexit. Ante este escenario, los investigadores contemplan también alternativas en otros países para evitar que el caso quede bloqueado por cuestiones jurisdiccionales.

Christian B., principal sospechoso

Madeleine se encontraba de vacaciones en un apartamento en Praia da Luz, en el Algarve portugués, junto a sus padres, Gerry y Kate, y sus hermanos, los gemelos Sean y Amelie, un año menores que ella.

El 3 de mayo de 2007, Gerry y Kate salieron a cenar con amigos a un restaurante cercano, turnándose con ellos para acercarse de vuelta al apartamento a lo largo de la velada. Cuando Kate lo hizo, descubrió que Madeleine había desaparecido.

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Christian B., delincuente sexual reincidente, ha sido condenado por diversos delitos, entre ellos la violación de una mujer de 72 años en 2005 en el Algarve portugués, así como por abusos sexuales a menores y posesión de material de explotación infantil, según confirmaron fuentes de la fiscalía alemana, incluido el portavoz Thomas Klinge.

El sospechoso vivió en el Algarve entre 1995 y 2007 y trabajó en distintos empleos en la zona de Lagos y Praia da Luz. Registros telefónicos sitúan su móvil en las inmediaciones del lugar de la desaparición la noche del 3 de mayo de 2007, y abandonó Portugal poco después.

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En los últimos años, la fiscalía alemana, representada por el fiscal Hans Christian Wolters, ha reiterado que existen “pruebas concretas” contra él, aunque no ha detallado su naturaleza ni ha confirmado que sean pruebas forenses directas.

Christian B. cumplió condena en Alemania por otros delitos y fue puesto en libertad en 2025. Desde entonces permanece bajo medidas de control y vigilancia mientras continúa la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann. El sospechoso sigue negando cualquier implicación en el caso y, hasta la fecha, no ha sido acusado formalmente ni juzgado por estos hechos.