Muere Ted Turner, el fundador de la cadena CNN, a los 87 años

El fundador de la cadena estadounidense ha fallecido este miércoles a los 87 años

Poco antes de cumplir 80 años, en 2018, anunció que padecía demencia con cuerpos de Lewy

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Ted Turner, fundador de CNN, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha anunciado la cadena estadounidense.

El empresario de Atlanta, originario de Ohio y apodado "La Boca del Sur" por su franqueza, construyó un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves.

Turner fue además un reconocido brigadista internacional, fundó la Fundación de las Naciones Unidas e hizo activismo por la eliminación mundial de las armas nucleares.

El conservacionista se convirtió en uno de los terratenientes más importantes de Estados Unidos. En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista 'Time 'por "influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia".

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía antes de recuperarse en un centro de rehabilitación.