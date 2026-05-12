La escaladora estadounidense Shelly Johannesen ha fallecido arrastrada por una avalancha en el monte Makalu, Nepal

Muere en el hospital un excursionista que quedó atrapado por un alud de 200 metros de ancho y 150 de largo en el Pallars Sobirà, Lleida

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Las fuerzas de seguridad de Nepal han informado este martes de que una escaladora de origen estadounidense ha muerto por una avalancha cuando se encontraba descendiendo el monte Makalu, la quinta montaña más alta del mundo.

El portavoz de la Policía nepalí, Kumar Prasad Mainali, ha indicado que la mujer ha sido identificada como Shelley Johannesen, de 53 años, y ha confirmado que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas cuando la avalancha golpeó una zona situada entre los campos II y III de Makalu, a una altura de unos 7.200 metros.

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Su muerte fue confirmada sobre las 8:00 horas (hora local) del lunes cuando se encontraba recibiendo tratamiento en la zona, que ha sido descrita por las autoridades como "muy remota", lo que hizo imposible que los agentes accedieran de forma inmediata, según informaciones recogidas por el diario 'The Kathmandu Post'.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

Las autoridades trataron de acceder a la zona donde se encontraba la escaladora atrapada por la nieve lo más rápido posible, pero era una zona de muy difícil acceso, por lo que el operativo tardó un rato en llegar hasta donde se encontraba el cuerpo herido de la estadounidense.

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Pese a los esfuerzos de los sanitarios y agentes de intentar estabilizarla, no pudieron hacer nada por salvarle la vida ya que las heridas producidas por la agresiva avalancha le dejaron en estado demasiado crítico. Por el momento no hay más información de cómo se produjeron los hechos y en su perfil de redes sociales la familia o los seres queridos no han publicado ningún comunicando confirmando su muerte.

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De momento, las fuerzas de seguridad continúan investigando lo sucedido a la espera de obtener más pruebas y detalles que esclarezcan el incidente en el Makalu, que tiene una altura de 8.435 metros, siendo uno de los cinco picos más altos y por lo tanto peligrosos del mundo.