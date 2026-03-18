Permanecía ingresado en estado grave en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ha fallecido

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BarcelonaUn excursionista de Torelló, Barcelona, ha muerto este martes en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde permanecía ingresado en estado grave desde el lunes tras quedar atrapado por un alud de placa en el Pallrs Sobirà, Lleida, entre el Coll de Bassiero y L'Estany Gelat.

Fue sobre las 14:09 de ese lunes cuando los bomberos de la Generalitat de Cataluña recibieron un aviso informando de lo ocurrido, tras lo cual activaron la unidad GRAE y dos helicópteros, que consiguieron extraer al herido, que iba a acompañado de otro excursionista, aunque este quedó ileso y consiguió desenterrarse por sí solo.

El excursionista quedó atrapado por un alud de 200 metros de ancho y 150 de largo

El excursionista quedó atrapado por un alud de 200 metros de ancho y 150 de largo quedando en estado grave. Ante la situación, los bomberos lo evacuaron hasta el punto donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenía su helicóptero, que evacuó inmediatamente al herido al Vall d'Hebron.

Pese a los esfuerzos por salvar su vida, desgraciadamente, fuentes citadas por Europa Press han confirmado ahora su muerte en el hospital.