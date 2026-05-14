Donald Trump ha viajado a China con 30 de sus mejores empresarios

Las claves del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping: de la reapertura de Ormuz al futuro de Taiwán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha augurado este jueves 14 de mayo "un futuro fantástico" para las relaciones de su país con China en un encuentro con su homólogo en el gigante asiático, Xi Jinping, a quien ha descrito como "un gran líder", en el que ha asegurado que los "30 mejores" empresarios invitados en su delegación "esperan con interés comerciar y hacer negocios" con Pekín de manera "totalmente recíproca" por su parte.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, ha advertido frente a su par estadounidense, que la "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa".

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Relación estable entre Pekín y Washington

Donald Trump, e su llegada al país asiático ha comentado que "tengo un gran respeto por China (y) el trabajo que has hecho. Eres un gran líder", ha afirmado dirigiéndose a Xi desde el otro lado de una gran mesa donde el inquilino de la Casa Blanca ha considerado "un honor" tanto estar en dicho encuentro como "ser (su) amigo".

Al hilo, ha presentado la reunión como "la cumbre más grande de la historia" y ha aludido a la delegación de empresarios de la que se ha rodeado como "los mejores empresarios (...) del mundo". "Y están aquí hoy para presentar sus respetos a usted y a China, esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte", ha agregado.

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Lo ha hecho en un encuentro en el que Xi ha argumentado que los "intereses comunes" de China y Estados Unidos "superan sus diferencias" y que una relación estable entre Pekín y Washington "beneficia" al mundo, según ha recogido de sus declaraciones la agencia china Xinhua.

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"Ambas partes deben ser socias, no adversarias, para alcanzar el éxito mutuo", ha defendido, mostrando interés en abordar con Trump "cuestiones importantes" que afectan a los dos países y al mundo, para "navegar" las relaciones bilaterales.

Xi advierte de posibles "conflictos" con EEUU

"Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", ha manifestado Xi en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua desde el Gran Salón del Pueblo de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, donde se ha reunido con Trump.

Describiendo la cuestión de Taiwán como "el asunto más importante en las relaciones" entre ambos países, el mandatario chino ha mantenido que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles".

Con todo, el presidente del gigante asiático ha agregado un punto para el diálogo tras manifestar su firme postura, al subrayar que "mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos".

China y EEUU trabajan juntos

Esta intervención de Xi ha marcado un cambio de tono con respecto al inicio de una reunión bilateral dominada por palabras positivas a ambos lados de la mesa, donde, mientras Trump ha definido a su par como "un gran líder" y ha mostrado su esperanza de hacer negocios tras rodearse de empresarios, el mandatario chino ha alegado que Washington y Pekín "deben ser socios, no adversarios".

El mandatario Chino ha abordado con positividad y cordialidad las relaciones comerciales con Estados Unidos, donde ha advertido que "no hay ganadores" y que "la esencia" de dichos vínculos "es el beneficio mutuo y la cooperación".

"Ante las diferencias y las fricciones, la consulta en pie de igualdad es la única opción correcta", ha alegado, destacando "un resultado globalmente equilibrado y positivo" de la última reunión entre los representantes comerciales de ambas potencias: "Una buena noticia para los pueblos de ambos países y para el mundo". "Ambas partes deben trabajar juntas para mantener el impulso positivo que tanto ha costado conseguir", ha apostillado.