El ataque se ha dirigido contra la ciudad y la región de Moscú, principalmente en las localidades de Jimki y Mitischi

El ataque a la ciudad de Moscú ha ido dirigido contra una refinería y se ha saldado con 12 empleados heridos,

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MoscúAl menos tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras el ataque más potente efectuado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad y la región de Moscú (principalmente en las localidades de Jimki y Mitischi), desde el principio de la guerra con Rusia.

"Una mujer ha muerto después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.

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Un dron habría impactado en una vivienda particular

Según el gobernador, un dron habría impactado en una vivienda particular en Jimki, causando la muerte de una mujer y dejando a otra persona atrapada bajos los escombros. Por otro lado, en la población de Pogorelki, en Mitishchi, otro dron habría impactado contra una vivienda en construcción, dejando dos fallecidos.

A su vez, Vorobiov ha matizado que cuatro personas han resultado heridas en la ciudad de Istra, donde otro de los drones habría dañado un edificio de apartamentos y seis casas particulares. Según el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, de los 80 drones identificados, 64 han sido derribados desde la medianoche de este domingo.

Las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú han sufrido interrupciones intermitentes desde el sábado por la noche, pero se han reanudado tras decenas de cancelaciones y retrasos de vuelos.

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Ataque a una refinería

El ataque a la ciudad de Moscú ha ido dirigido contra una refinería y se ha saldado con 12 empleados heridos, en su mayoría trabajadores de la construcción, por el impacto de al menos un dron contra un puesto de control de entrada de la instalación.

La refinería, propiedad de Gazprom Neft, tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 245.000 barriles diarios y es uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

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Otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque con drones en Istra, un edificio de apartamentos en Dedovsk y seis viviendas particulares en la población de Agrogorodok sufrieron daños.

En toda Rusia, las defensas aéreas derribaron 556 drones ucranianos durante la noche, según informó el Ministerio de Defensa. Esta cifra es una de las más altas registradas desde que el Kremlin inició la guerra contra su vecino en 2022.

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó 287 drones contra Ucrania desde la noche del sábado. Hay constancia de ataques durante la noche en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov y Jersón, que han proseguido durante primera hora de este domingo.

En su último mensaje en redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los ataques rusos de esta semana contra el país han dejado al menos 52 muertos y 346 heridos por el lanzamiento de 3.170 drones de ataque, más de 1.300 bombas guiadas y 74 misiles de diversos tipos, la mayoría de ellos balísticos.