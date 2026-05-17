Un número en la factura de la luz que la mayoría de los hogares españoles paga religiosamente cada mes sin haber revisado jamás si es el correcto

Ahorrar cada mes jugando con las horas: hay una franja más cara para poner la lavadora y otra más barata

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Hay un número en la factura de la luz que la mayoría de los hogares españoles paga religiosamente cada mes sin haber revisado jamás si es el correcto. No es el precio del kWh. No es el consumo del mes. Es la potencia contratada: los kilovatios que se pagan por tener disponible una determinada capacidad eléctrica en casa, independientemente de si se usa o no. Y los datos de la CNMC —el organismo regulador del mercado— son inequívocos: la mayor parte de los hogares paga de más por este concepto desde hace años.

El problema que confirman los datos oficiales

A finales de 2023, el 63% de los hogares contaba, de media, con un 1,11 kW más de potencia contratada de la que realmente usaba en horas punta. El porcentaje aumenta hasta un 67% si se consideran las horas valle, con un excedente de 1,6 kW.

Esa brecha entre lo contratado y lo usado tiene un coste concreto. En una factura media de 80 a 100 euros, la potencia contratada representa entre el 30% y el 50% del total. Es decir, entre 24 y 50 euros de cada recibo corresponden a un término fijo que se paga siempre, llueva, truene, o se esté de vacaciones tres semanas. La potencia contratada se factura por cada kW contratado y cada día, independientemente de que se haya consumido energía o no.

El alcance económico del problema a escala nacional es llamativo. Según un análisis de FACUA, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

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Por qué casi nadie lo revisa

La potencia contratada es uno de los datos más importantes del contrato de luz y, aun así, muchas personas no lo tienen localizado. En España, aproximadamente el 22% de los hogares no sabe qué potencia tiene contratada. Si uno de cada cinco hogares ignora incluso cuántos kilovatios tiene contratados, es difícil que alguien se plantee si son los adecuados.

A ese desconocimiento se suma otro problema igual de relevante: el 57,4% de los hogares desconoce que puede contratar dos potencias eléctricas distintas en función de diferentes tramos horarios. Esta posibilidad, que permite tener una potencia más alta en las horas en que más se necesita y otra más baja y barata en el resto, existe desde junio de 2021 y apenas se aprovecha, con solo un 2,5% de los hogares contratando potencias diferentes según el tramo horario.

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La señal más fiable para detectar que se tiene una potencia contratada excesiva es también la más sencilla. Si en los últimos 12 meses no se ha tenido ni un solo corte de luz por exceso de potencia, hay margen para ajustar y ahorrar. La segunda pista está en la propia factura: desde 2021, la factura indica la “potencia máxima demandada”». Si ese número es significativamente menor que la potencia contratada, se está pagando de más.

Cuánto se ahorra y qué cuesta hacerlo

La cuantía del ahorro depende de cuántos kilovatios se bajen. El ahorro anual aproximado es de unos 60 euros por cada kW que se reduzca, ya que el precio medio de potencia incluye peajes y cargos. Por ejemplo, reducir de 5,5 kW a 4,4 kW, es decir, 1,1 kW menos, puede suponer unos 67 euros anuales solo en el término fijo de potencia. En el extremo menos agresivo, una bajada de la potencia contratada de 4,6 kW a 3,45 kW puede generar un ahorro de más de 9 euros en cada factura mensual.

El trámite tiene un coste único y regulado. El coste por bajar potencia son los llamados "derechos de enganche", que actualmente son 9,04 euros más impuestos, un importe que se recupera en el primer mes de ahorro si la reducción es de un kW o más. Con un ahorro de 52 euros anuales por kW reducido, la inversión se recupera en menos de tres meses. El resto del año es ahorro neto en la factura.

La gestión se solicita a la comercializadora y normalmente la normativa permite un cambio al año. El plazo para que se haga efectivo el cambio de potencia suele ser de entre 15 y 20 días desde la solicitud. La CNMC pone a disposición de los consumidores la herramienta gratuita "Entiende tu factura" que permite conocer con precisión la comercializadora, el tipo de tarifa contratada y los datos del suministro, incluyendo la poten