La fiscal de París, Laure Beccuau, ha revelado que escucharán sus testimonios contra el delincuente sexual

Un juez de EEUU hace pública una nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein: "¡No encontraron nada!"

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ParísUna decena de nuevas presuntas víctimas de Jeffrey Epstein se ha presentado ante la Justicia francesa para ofrecer sus testimonios ante la investigación abierta por “trata de seres humanos”, puesta en marcha después de que la Administración de Estados Unidos publicase miles de documentos del delincuente sexual, quien murió en prisión tras quitarse la vida el 10 de agosto de 2019 en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde cumplía condena.

Así lo ha revelado la fiscal de París, Laure Beccuau, durante una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, en la que ha explicado que estas presuntas víctimas han dado un paso adelante tras el llamamiento que hizo al inicio del año en el marco de la investigación.

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La fiscal de París, a la espera de los testimonios de las nuevas víctimas del caso Epstein

Como consecuencia, según ha expresado Beccuau, se escucharán los testimonios de estas nuevas presuntas víctimas, si bien antes los investigadores quieren analizar el escenario y ordenar la información sobre “la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas”.

Para ello, la justicia francesa revisa la documentación a su disposición y los documentos del caso Epstein publicados por la Administración de Estados Unidos.

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Al respecto, y durante la entrevista, la fiscal ha descartado cualquier tipo de presión en la gestión de la causa: “Absolutamente ninguna”, ha dicho, atajando la cuestión.

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Del caso Epstein a las denuncias contra Patrick Bruel

Paralelamente, durante la entrevista, Laure Beccuau también se ha referido al caso relacionado con el cantante y actor francés Patrick Bruel, en el foco mediático ante acusaciones de abuso sexual tras varias demandas, entre ellas de una presentadora de televisión y una promotora cinematográfica que señalan al artista. Sobre ello, la fiscal ha indicado que las denuncias interpuestas contra él por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por su parte van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente, habida cuenta del lugar del domicilio del artista.

En este sentido, ha precisado que hasta el momento hay cuatro denuncias contra él, explicando que no se contabiliza la anunciada el viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.