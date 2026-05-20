Se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años

La Policía y la comunidad también han destacado el papel del guardia de seguridad, que falleció durante el ataque

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Más de 30 armas de fuego son las que fueron incautadas en tres domicilios de San Diego, California, EEUU, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta. Estas armas están relacionadas con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que causaron cinco muertos, incluidos los atacantes.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, declaró en una conferencia de prensa este pasado martes 19 de mayo, que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos.

Una nota de suicidio

Los sospechosos han sido identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, según fuentes relacionadas con el tiroteo citadas por 'Los Angeles Times'. La Policía de San Diego explicó el lunes que los atacantes tenían 17 y 18 años, pero no precisó cuál de los dos es el menor de edad. Las autoridades revelaron que la madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la Policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

El joven habría dejado una nota de suicidio en la que hacía comentarios sobre superioridad racial, de acuerdo a la Policía de San Diego. Además, una de las armas usadas tenía grabado un mensaje de odio, informó este martes la cadena 'CNN' citando a fuentes de la investigación. El adolescente estaba inscrito en una academia de aprendizaje virtual del Distrito Escolar Unificado de San Diego y a punto de graduarse, según el portavoz del distrito, James Canning citado por el rotativo angelino.

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Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego aseguró este pasado martes 19 de mayo en declaraciones al medio digital 'Axios' que la comunidad temía un ataque debido a que ya había "recibido múltiples amenazas". También contó que durante el tiroteo los alumnos de la escuela, que alberga la mezquita para niños de entre cinco y nueve años, fueron parapetados por maestros y tutores dentro de las aulas antes de ser escoltados fuera del edificio por la Policía.

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Una actuación "heroica"

La Policía y la comunidad también han destacado el papel del guardia de seguridad que falleció durante el ataque, que a criterio de las autoridades actuó "heroicamente" minimizando los costos del suceso. La víctima ha sido identificada por su familia como Amin Abdullah.

En ese sentido, Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo este martes en una conferencia de prensa que se encontró un escrito que comprende "un amplio espectro de razas y religiones” y que los atacantes, parecen haberse radicalizado a través de internet.

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Aunque el agente no dio detalles sobre el manifiesto o las ideologías u opiniones que expresaban los autores de los disparos, sí advirtió que los sospechosos “no discriminaban a la hora de elegir a quién odiaban".

La radicalización de los atacantes

Remily explicó que los dos jóvenes parecen haberse conocido por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México. También se habrían radicalizado a través de información hallada en internet.

Las autoridades aún están trabajando para determinar cómo se radicalizaron y qué los habría conducido a cometer el ataque. “Pero, creo que aún más importante, cómo podemos detener futuros ataques", afirmó Remily.