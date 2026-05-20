Una vecina y su hija de dos años fueron tiroteadas en el crimen de El Ejido tras salir a la calle a ver qué ocurría tras escuchar los disparos

Del coche acribillado y los balazos en la puerta a los menores ingresados en la UCI: las claves del tiroteo mortal en El Ejido

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El EjidoLa localidad almeriense de El Ejido continúa conmocionada tras el tiroteo mortal producido este lunes 18 de mayo. El presunto autor del tiroteo ha pasado su primera noche en prisión. Se trata de un hombre de 25 años que huyó tras matar a sus padres, pero horas más tarde acabó entregándose.

El joven dejó también heridas a otras cuatro personas, entre ellas a su propio hijo de solo siete meses. Todos los heridos, entre ellos dos menores, siguen muy graves, como informa Ana Martín.

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Tiroteó a la vecina de 19 años y a su hija de dos años que salieron a la calle a ver qué estaba pasando

El joven mató a su madre, a su padrastro y, también, hirió de gravedad a otras cuatro personas. "Los cuatro heridos, entre ellos dos menores continúan muy graves ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de diferentes hospitales almerienses. Todo ocurría en la barriada de El Canalillo, en El Ejido. El joven de 25 años disparaba mortalmente a su madre y a su padrastro que se encontraban en un vehículo. También hería de gravedad a su propio hijo de tan solo siete meses. Podemos ver precisamente en la puerta de la vivienda el impacto de las balas", describe la reportera de 'Informativos Telecinco'.

"Un tiroteo que llamaba la atención de la vecina de 19 años que salía a la puerta con su hija. Las dos eran tiroteadas también", informa la periodista. Según informaciones del alcalde de El Ejido, esta joven recibió "tres disparos en el tórax y en el abdomen", por lo que está ingresada "grave" en el Hospital Universitario Poniente. La pequeña, con heridas en el tórax, también está en la UCI pediátrica del Materno-Infantil.

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Además, "en su huida el joven disparaba en la cabeza a otro hombre de 60 años que pasaba por ahí. Finalmente, un amplio dispositivo de la Guardia Civil conseguía detenerle a las 04:00 horas de la mañana en El Ejido. El joven es un conocido que cuenta con numerosos antecedentes policiales", informa Ana Martín desde el lugar de los hechos.

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El Ejido anuncia un día de luto por el doble crimen del presunto parricida y pide más seguridad

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha anunciado que declarará un día de luto oficial por el tiroteo. En declaraciones a los medios, el primer edil ejidense ha trasladado sus condolencias a toda la familia de los fallecidos al tiempo que ha lamentado los hechos achacados al arrestado, al que constan "no menos de 16 detenciones o infracciones por tenencia de drogas y también por tenencia de arma blanca", según ha precisado ante de reclamar "más medidas de seguridad" en la zona.

Góngora ha apuntado que este miércoles se guardará un minuto de silencio al mediodía en la Plaza Mayor ante el crimen "tremendamente luctuoso" que ha acabado con la vida de la madre del arrestado y la pareja sentimental de la misma, quien sería "padrastro" del supuesto autor material de los hechos.

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El primer edil ha apuntado conforme a la intervención realizada por Guardia Civil y la Policía Local del municipio que el presunto homicida disparó contra las víctimas mortales cuando se encontraba en su coche en la calle Mar Adriático. Asimismo, conforme a su relato, una de las balas impactó en la cabeza del bebé de siete meses, quien iría con su madre en un vehículo. El niño se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor "con un pronóstico muy grave".

Según ha explicado el regidor, durante su huida del lugar de los hechos el arrestado se habría encontrado con una persona de 60 años de edad a quien "disparó en la cabeza". El herido está en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Góngora ha detallado que el arrestado volvió al lugar de los hechos sobre las 4,00 horas de este martes, cuando ya se había iniciado un dispositivo de búsqueda con dron equipado con cámara térmica para rastrear la zona. Fue entonces cuando resultó detenido tras instarle a deponer el arma y reducirlo en la zona.

Barrios de "importante peligrosidad"

"Esperar y desear que tanto los bebés como las dos personas --heridas--, la persona de origen inmigrante como la joven de 19 años, se puedan recuperar", ha manifestado el alcalde, quien ha pedido también que se "extremen todas las medidas de seguridad" en la zona.

Según el alcalde, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron "una redada" hace "unos meses" en la zona en la que se "intervinieron armas", sentido en el que ha señalado "sin ánimo de estigmatizar" la existencia de "algunos barrios, este es uno de ellos" habitados por "personas en su mayoría de etnia gitana" que "se dedican al 'petaqueo', que se dedican al tráfico de estupefacientes, que portan armas de fuego y que representan una importante peligrosidad".

"Me consta que tanto Guardia Civil como Policía Nacional trabaja en esos ámbitos y yo creo que ahí es donde hay que extremar todas las medidas para evitar ese tipo de marginalidad y ese caldo de cultivo que, al final, puede derivar en situaciones tan graves como la que ha sucedido en El Canalillo", ha añadido.

Con ello, ha reclamado que la acción de la justicia "prevalezca" y que, en caso de confirmarse que el detenido está bajo algún tipo de "tratamiento esquizofrénico" que "se diagnostique debidamente", sea puesto "no en libertad" sino "en un centro donde no representen ninguna peligrosidad para el resto los vecinos".

No obstante, ha insistido en "el 'petaqueo', el tráfico de estupefacientes" y "el cultivo de marihuana" que se dan de forma "demasiado habitual" en la costa andaluza para hacer un llamamiento al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, así como al propio Ministerio del Interior de cara a que "extremen todas las medidas y para que esos focos se terminen".