La jueza encargada del caso ve indicios de "participación activa y premeditada" de Jonathan Andic en la muerte de su padre

Los indicios contra Jonathan Andic: los simulacros ven imposible caerse en el lugar sin ser empujado, dinero y mala relación

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido ayer como acusado del homicidio de su padre, Isak Andic, salió poco después en libertad con medidas cautelares tras pagar una fianza de un millón de euros en solo 20 minutos. La jueza encargada del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), le había impuesto la prisión al observar en él "una participación activa y premeditada" en la muerte de su progenitor, pero con carácter provisional y eludible bajo fianza, algo que no tardó en ejecutar.

Ya sin esposas y con la cabeza alta, la imagen de su marcha en libertad contrastaba con su llegada a declarar ante la jueza esposado y cabizbajo, acusado del homicidio de su padre aquel 14 de diciembre de 2024 en que salió con él a pasear por la montaña en una ruta por las Cuevas del Salnitre en Cobaltó, Barcelona.

Jonathan Andic y las contradicciones que observa la jueza en sus declaraciones sobre la muerte del fundador de Mango

Jonathan Andic era el único acompañante del empresario aquel día y desde el primer momento defendió que su padre cayó por un barranco de forma accidental, algo que desde el primer momento ha sido objeto de investigación, entre distintas sospechas que han terminado por situarle en el centro del caso.

Con el caso bajo secreto de sumario, el auto de la juez señala las diversas contradicciones en las declaraciones prestadas por Jonathan Andic los días 14 (día de la muerte de su padre), 31 de diciembre de 2024 y la de este martes en sede judicial.

En la primera versión declaró que se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, indicando que éste se paró a hacer fotografías y no lo tenía a la vista. Mientras caminaba, señaló que escuchó un ruido y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, escuchando un fuerte golpe y un gemido de dolor.

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En su segunda declaración, sin embargo, afirmó que tenían la costumbre de hablar cuando paseaban juntos, que ese camino lo habían hecho unas dos semanas antes y que su padre hizo uso del teléfono a principio del recorrido, pero no volvió a ver que lo utilizara. Además, explicó que la relación con su padre era muy buena tras asumir una mayor responsabilidad en la empresa en 2015.

A ese respecto, la magistrada apunta que es poco probable que si iban caminando juntos, "no lo viera caer".

Respecto a las contradicciones, además, el hijo del fundador de Mango manifestó que hacía unas dos semanas que había realizado el mismo recorrido y las pruebas de localización de su vehículo demuestran que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, contradiciendo así su versión.

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Más allá, en cuanto a su relación personal, la jueza considera que, gracias a la corroboración de diversos testigos, en 2015 sí que se produjo una crisis a nivel profesional, personal y familiar, sobre todo con su padre, que apartó a Jonathan de la empresa para volver a dirigirla él mismo.

Mensajes de WhatsApp apuntan a desavenencias contra ambos y una “obsesión” con el dinero

Jonathan Andic declaró que no tenía desavenencias con su padre, pero el análisis de de los mensajes de WhatsApp demuestran lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación "la obsesión" del hijo por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él.

A mediados de 2024, al parecer, el hijo habría sido conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas, siendo en ese momento cuando, según recoge Europa Press tras acceder al auto, se produjo un cambio notable en su comportamiento, ya que pretendió reconciliarse y reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta.

Tras ello, en un intento de reconciliarse con su hijo, Andic aceptó la excursión que su hijo le propuso para hablar los dos solos.

Los simulacros descartan la tesis del accidente en la muerte de Isak Andic

Desde que se conociese el fallecimiento, Jonathan Andic ha defendido, no obstante, que aquel día, 14 de diciembre de 2024, su padre cayó accidentalmente por un barranco en la montaña de Montserrat, algo que, según recoge el auto, han descartado los diez simulacros que se han hecho, que solo contemplan la posibilidad de que Isak Andic fuera empujado de forma deliberada

En el auto la jueza, acusa de homicidio a Jonathan porque considera que hay indicios racionales de criminalidad; unos indicios que demuestran la mala relación entre padre e hijo, la existencia de un posible móvil económico y la planificación que hizo Jonathan al visitar el lugar en varias ocasiones

También destaca la jueza las citadas contradicciones en las que ha incurrido en sus diferentes declaraciones, razones por las cuales determinó su ingreso en prisión provisional, aunque eludible bajo fianza.

Jonathan Andic y las medidas cautelares tras pagar la fianza para salir en libertad

Tras la medida dictada por la jueza, Jonathan Andic, acompañado de sus abogados, abonó en apenas 20 minutos la fianza de un millón de euros. De ese modo, salió durante la tarde de ayer de prisión, aunque con las medidas cautelares de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.