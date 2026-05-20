La hermana pequeña de la mujer asesinada a puñaladas por su propio hermano en Oviedo rompió en lágrimas al acudir a la vivienda: "¡Madre mía la que ha montado!"

'Susi', el detenido por matar a su hermana y cuñado en Oviedo, ya fue condenado por dos homicidios anteriores

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OviedoLos vecinos de los bloques de piso de la Sindical de Vallobín, en Oviedo, continúan consternados tras el asesinato de una mujer y su pareja sentimental a manos de un familiar en una de las viviendas de la zona. El doble homicidio tuvo lugar durante la noche del lunes 18 de mayo en un piso situado en la duodécima planta de un edificio del número 10 de la calle Vázquez de Mella, en el barrio ovetense de Vallobín.

Tan solo unas horas después de este doble asesinato, la Policía Nacional detenía al hermano de la mujer muerta en este crimen, un hombre de 67 años, como presunto autor de la muerte de su hermana y de su cuñado en la vivienda de Oviedo.

Un hombre que acudió a la vivienda a comprar droga dio la voz de alarma

El presunto homicida y las dos víctimas, hermana y cuñado, convivían juntos en el piso desde el fallecimiento de la madre de ambos hermanos y, según una de las primas del agresor, Pamela Viñuela, toda la familia se sentía amenazada por el detenido.

Como han relatado varios vecinos y conocidos de la familia al medio de comunicación 'La Nueva España', las broncas y las peleas eran constantes en la vivienda familiar a la que las dos víctimas se habían mudado hace tan solo unos meses. Según recoge el medio e comunicación anteriormente citado, tanto la víctima de este crimen como su hermano, el detenido por este doble asesinato, serían consumidores de droga.

El detenido traficaría con sustancias estupefacientes, desde cocaína, pastillas hachís y hasta heroína, para costearse su propia adicción, como indican los vecinos a los medios locales. Precisamente, fue uno de sus 'clientes' el que dio aviso a la Policía Nacional de este doble crimen. Al parecer, el hombre que dio la voz de alarma entró en la casa del detenido para comprar droga y este, mostrándole los dos cadáveres, le dijo "mira, verás cómo pesan", apuntan desde 'LNE'.

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El dolor de la familia del detenido y de la mujer apuñalada hasta la muerte

Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial han estado trabajando durante el martes 19 de mayo en la vivienda para recabar pruebas de lo ocurrido, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia tras la autorización judicial para el levantamiento de los cadáveres.

Durante las horas que ha durado el registro, varios familiares se han acercado hasta los bloques de piso de la Sindical de Valllobín de Oviedo. Una de ellas ha sido la hermana pequeña de la fallecida y del ahora detenido. Completamente rota de dolor, como explican desde 'LNE', la mujer se abrazaba a sus primas mientras repetía: "¡Madre mía la que ha montado, la que ha montado!".

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"Es mi hermano, a mí en cierta manera, me da pena de él porque le consumió la droga. Le daba muchísimos problemas a mi madre, pero a la vez la quería. Le quitaba el dinero porque consumía", explicaba Rosi, hermana de la fallecida y del detenido, a 'LNE' mientras intentaba asimilar lo ocurrido.

Las primas del detenido y de la fallecida también han revelado al medio de comunicación la mala relación entre los dos hermanos consumidores de droga. Según su testimonio, el detenido habría amenazado en varias ocasiones a su hermana y a su cuñado. Presa del pánico, María, la ahora fallecido, habría denunciado a sus primas la situación y les habría comunicado el miedo que sentía por las continúas peleas que ocurrían en el piso. "Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego", denunciaba María, la fallecida, tras protagonizar una pelea con el detenido.

Nada más recibir este mensaje, la familia denunció la situación a la Policía Local de Oviedo. "Hace poco ella se fue a echar la siesta y él puso una sartén en el fuego. La campana extractora terminó quemada. María no podía con él", resumían las primas en su conversación con el medio asturiano.

Ahora, el Juzgado de Guardia de Oviedo se encarga de las pesquisas del doble crimen y deberá decidir sobre la situación del arrestado. Por su parte, los cuerpos sin vida de María y de su pareja fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia tras la autorización judicial para el levantamiento de los cadáveres.