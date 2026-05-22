Donald Trump ha confesado frente a la prensa que "no es buen momento" para asistir a la boda de su hijo mayor

Donald Trump amenaza a Irán y asegura que se le acaba el tiempo para pactar: "Más les vale ponerse en marcha rápido"

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Donald Trump estaría buscando la manera de paralizar toda su agenda en mitad del conflicto con Oriente Próximo y de sus desacuerdos con los aliados de la OTAN para asistir a un evento familiar de lo más importante: la boda de su hijo mayor, Donald Trump Junior.

Aunque tendría que ser un evento que el presidente estadounidense celebre por todo lo alto, no ha sido así, sino que como con muchas de sus reuniones o encuentros importantes, ha lanzado un dardo a su hijo frente a la prensa en su despacho. Ha asegurado que no tiene tiempo y que no es buen momento para asistir a la ceremonia.

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El presidente estadounidense ha dado prioridad a otros asuntos que tiene sobre la mesa como sus negociaciones con Irán o Cuba, donde en aguas del Caribe ha llegado un gran portaviones estadounidense. De hecho, el estadounidense lanzó hace cuatro días un ultimátum en Irán para que se cierren las negociaciones.

Sus otros asuntos pendientes

"Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha rápido o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red Truth Social. En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Por ello y por la frágil relación con su hijo podría ser el motivo por el que Donald Trump no ha confirmado si asistirá finalmente a la boda de su hijo mayor. Está tan involucrado en resolver conflictos que él mismo comenzó, que parece que solo tiene ganas de celebraciones cuando el motivo es una de sus victorias dentro de las propias negociaciones con los países en los que tiene cuentas pendientes.