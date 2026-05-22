Una multitud incendia un hospital para tratar el ébola en República Democrática del Congo

El ataque, motivado por la negativa de las autoridades sanitarias a entregar el cadáver de un joven fallecido por ébola

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La tensión y el miedo al avance del ébola han desembocado en un grave episodio de violencia en la República Democrática del Congo. Una multitud enfurecida ha prendido fuego a varias tiendas de campaña instaladas en un hospital destinado al tratamiento de pacientes infectados por el virus.

El origen del ataque

Según las primeras informaciones, el incendio fue provocado por familiares de un joven fallecido a causa del ébola. Los allegados pretendían llevarse el cuerpo del fallecido para enterrarlo en su localidad de origen, algo que las autoridades sanitarias intentaron impedir debido al alto riesgo de contagio.

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La discusión derivó rápidamente en disturbios y ataques contra las instalaciones médicas, consideradas clave para contener la propagación de la enfermedad.

En varias regiones del país persiste una fuerte desconfianza hacia los equipos médicos y las medidas de aislamiento impuestas para combatir el virus. Muchas familias rechazan los protocolos sanitarios, especialmente aquellos relacionados con los entierros seguros, ya que chocan con tradiciones culturales profundamente arraigadas.

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Daños en el centro médico

El incendio destruyó varias tiendas de campaña y parte del material utilizado para atender a los pacientes. Aunque no se han confirmado víctimas durante el ataque, las autoridades han mostrado preocupación por el impacto que estos hechos pueden tener en la lucha contra el brote.

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Organizaciones sanitarias internacionales continúan trabajando en la zona para intentar frenar la expansión del virus y reforzar la seguridad en los centros médicos.