Un turista australiano de 53 años ha fallecido tras caer desde una montaña en el Camino Inca hacia Machu Picchu

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Un turista australiano de 53 años falleció al caer por la pendiente de una montaña mientras recorría el Camino Inca para llegar a la ciudadela de Machu Picchu, el principal destino turístico de Perú en la región surandina de Cusco, según confirmó este jueves una autoridad local.

La víctima desapareció el miércoles en un sector conocido como Wiñaywayna – Intipunku del Camino Inca, cuando recorría con un grupo de turistas un tramo de escalinatas, llamado 50 gradas, y aparentemente perdió el equilibrio y cayó por la ladera de una montaña cubierta de árboles y densa vegetación.

El subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, dijo a la emisora RPP que el cuerpo del turista identificado como Matthew Cameron Patron, fue recuperado este jueves a la altura del kilómetro 107 del Camino Inca y que será trasladado a Machu Picchu Pueblo.

La víctima estaba de viaje con su esposa

Ugarte agregó que se informará a la embajada de Australia en Perú sobre el hallazgo para que proceda con las gestiones correspondientes junto a sus familiares. Según el reporte de la Policía Nacional en Cusco, la víctima visitaba la región incaica desde hace 12 días junto a su esposa.

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Ambos decidieron llegar a la ciudadela arqueológica por el Camino Inca, una de las rutas preferidas por los turistas habituados a las caminatas de larga distancia, en medio de un paisaje boscoso y con impresionantes vistas del parque monumental.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco informó el miércoles que un equipo de rescate del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu estaba a cargo de las labores de búsqueda de Patron, luego de ser reportado como desaparecido, en una zona de difícil acceso y pronunciada pendiente, utilizando técnicas de progresión vertical.