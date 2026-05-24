Trump ha avisado que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque ambas partes deben tomarse su tiempo

Donald Trump confirma que no asistirá a la boda de su hijo porque "ve importante permanecer en Washington": "Tengo un asunto con Irán"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump ha avisado que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien". "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", señala el alto mandatario

Donald Trump ha asegurado que el bloqueo de Estados Unidos sobre el perímetro de Ormuz "permanecerá plenamente vigente vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", ha añadido Trump antes de insistir en que la relación entre ambos países "se está volviendo mucho más profesional y productiva" y ha tendido la mano a la posibilidad de que Irán se incorpore algún día a los Acuerdos de Abraham que estipulan la normalización de relaciones entre Israel (némesis histórica de Irán) y los países de la región. "Quién sabe", ha dicho a este respecto.

Trump, eso sí, ha pedido a Irán que comprenda la postura estadounidense sobre su programa nuclear: "No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", ha manifestado el presidente sobre una de las cuestiones clave de las negociaciones y a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y está en su derecho legítimo a desarrollarlo.