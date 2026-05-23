Donald Trump confirma que no asistirá a la boda de su hijo porque "ve importante permanecer en Washington": "Tengo un asunto con Irán"
Donald Trump ha afirmado que lo deseaba mucho pero que su amor por los Estados Unidos de América se lo impide
Donald Trump Junior se casa: el presidente estadounidense dice que "no es buen momento" para acudir a la boda
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que no asistirá a la boda de su hijo Donald Trump Jr porque hay otras "circunstancias" que se lo impiden y ve "importante" estar en Washington, según informa '20 Minutos'. Estas declaraciones han generado dudas ante una posibilidad de que se reanuden los bombardeos sobre Irán.
Donald Trump lo ha afirmado en un mensaje publicado en 'Truth Social'. El alto mandatario ha asegurado que, a pesar de que lo "deseaba mucho", "las circunstancias relacionadas con el Gobierno y su amor por los Estados Unidos de América se lo impiden". "Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante momento", ha añadido.
El presidente estadounidense ya sinceró sobre sus dudas de poder asistir al enlace el jueves pasado. "No es un buen momento para mí. Tengo un asunto con Irán y otras cosas", recalcó a la cadena 'NBC'. Y la confirmación de esta noticia llega después de que medios como la 'CBS' aseguren que Washington se está preparando para una nueva ronda de ataques militares contra Irán.
La cadena estadounidense resaltó que hasta el pasado viernes no se había tomado ninguna decisión definitiva sobre los ataques pero que algunos miembros de las Fuerzas Armadas han cancelado sus planes para el fin de semana del Día de los Caídos.
Trump tenía previsto pasar este fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey además de acudir a la boda de su hijo. El presidente insistió en que Irán ""nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto". "Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto", afirmó en un discurso en Sufferns, Nueva York.
De momento, EE.UU. ha recalcado que Irán debe entregar los 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel militar del 90%, además de aceptar severas restricciones a su programa nuclear. Ambas partes también tienen diferencias sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Teherán desde que comenzó la guerra.
EE.UU. respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona desde el 13 de abril. Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que no se puede imponer un sistema de peaje en una vía marítima internacional por donde transita el 20% del petróleo.