El dirigente venezolano se dirige al amado pueblo de Venezuela en nombre suyo y de su esposa para pedir fe

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha publicado este domingo, festividad cristiana de Pentecostés, un mensaje en el que apela a la unidad del pueblo de Venezuela y agradece desde Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado, el apoyo recibido.

"La acción coherente nace de esa fe que demuestra sus valores en la práctica diaria: en la solidaridad viva, en el amor entre todos, en la ayuda al que sufre, en el respeto, en el servicio y en el bien común. Y, sobre todo, en LA UNIÓN, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo", ha publicado Maduro en su cuenta en redes sociales.

El dirigente venezolano se dirige al "amado pueblo de Venezuela" en nombre suyo y de su esposa, Cilia Flores, para enviarle "un abrazo de fe, amor y gratitud".

"Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración", dice Maduro en su mensaje

El mensaje incluye dos citas del Evangelio de Mateo que pide tener fe y no dudar. "Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres han sido reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos", ha apuntado.

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Maduro pide "por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros". "Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes", concluye el mensaje, que firma como "presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela".

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Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.