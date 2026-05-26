Claudia Barraso 26 MAY 2026 - 18:38h.

El hijo de 14 años de Ellen Moore falleció por un reto viral en redes sociales: le encontraron sin vida en su casa

Muere una niña de nueve años en Texas tras hacer un reto de redes sociales: "Fue horrible ver a mi hija tan vulnerable por algo absurdo"

Compartir







La madre del adolescente que murió tras participar en un desafío online ha pedido la eliminación de las plataformas de redes sociales hasta que las empresas tecnológicas puedan garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Ellen Roome es una de las madres que se reunirá con Keir Stramer para debatir una posible prohibición de las redes sociales. Hace cuatro años que su hijo falleció a los 14 años tras participar en un reto viral y que no pudo confirmar porque nunca consiguió acceder a las cuentas del menor.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 30 años el influencer Ángel Montoya tras tirarse a un río desde un puente por un peligroso reto viral

Además de la prohibición también ha solicitado una nueva investigación para determinar como las redes sociales influyeron en la muerte de su hijo. En declaraciones para el programa de la BBC Radio ‘Today’, Ellen Romee denunció la falta de seguridad en estas plataformas: “Podrían gastar algo de dinero en arreglar su sistema y decir que ahora es un producto seguro”.

La madre confesó que su hijo comenzó a utilizar las redes sociales durante la pandemia del covid y que entonces pensaba que era algo inofensivo para su hijo: “Pensaba que eran puros bailes tontos. En aquel entonces, pensaba que no hacían daño, pero lo que ahora sabemos y se ha demostrado es que no lo es, solo desearía no haberle dado nunca el permiso”.

PUEDE INTERESARTE Muere un niño de 12 años en Manchester tras inhalar desodorantes en su habitación por un reto de TikTok

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pide que se prohíban a niños y adultos

En Reino Unido hay una iniciativa llamada ‘Creer en el mundo online’ que hace un llamamiento a la prohibición de que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales”, tal y como establecieron en Australia. Sin embargo, la señora Roome ha endurecido su solicitud y ha ampliado el límite de edad a todos los rangos, acusando al Gobierno de actuar con demasiado espacio.

“Starmer lleva tiempo posponiéndolo. Vamos, levantémonos de verdad, hagamos algo, tomemos una decisión drástica. No me importa si se lo quitan para adultos y niños hasta que sea seguro, simplemente que se las lleven, que las arreglen y que nos la devuelvan cuando sean seguras”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, el Parlamento ha acordado conceder al Gobierno un poder para regular o bloquear el uso de las redes sociales a los niños a través de la Ley de Bienestar Infantil y Escuelas.