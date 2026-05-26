David Cacho 26 MAY 2026 - 16:02h.

36 de los 42 participantes iban dopados con anabolizantes, anfetaminas, EPO y la hormona del crecimiento

El hijo mayor de Donald Trump financia las 'olimpiadas del dopaje': un millón de euros de premio por cada récord y sin pruebas antidoping

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Los 'Enhanced games' son una de las apuestas más fuertes del presidente estadounidense, Donald Trump. Unas competiciones deportivas donde el dopaje es casi obligatorio que tenían el objetivo de revolucionar el mundo del deporte. Pero nada más lejos de la realidad.

Su estreno ha demostrado que usar todo tipo de sustancias para hacer trampas no te consolida la victoria. No han sido unos juegos con deportistas más rápidos, más altos o más fuertes sino más tramposos y más hipertrofiados.

Solo se ha batido un récord mundial en piscina cubierta

Los juegos que se han bautizado como 'Enhanced games' (juegos mejorados) han resultado ser todo un 'gatillazo'. 36 de los 42 participantes iban dopados con anabolizantes, anfetaminas, EPO y la hormona del crecimiento. Pese a todas las sustancias que llevaban los deportistas en el cuerpo, solo se ha batido un récord mundial en piscina cubierta de 50 metros y con un super bañador de poliuterano prohibido desde hace 20 años.

Todos los demás objetivos que incluían batir récords en levantamiento de peso o en 100 metros han fracasado. La sede ha estado en Las Vegas -la ciudad del pecado- y los patrocinadores iban desde Donald Trump Junior hasta tecnoligarcas.

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Se ofrecían más de 21.000.000 de euros en premios

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la AMA lo calificaron de "inmoral" y "un concepto peligroso e irresponsable" en una declaración conjunta el año pasado. El presidente de World Athletics (la federación mundial de atletismo), Sebastian Coe, dijo que cualquiera que participara era un "imbécil". Y World Aquatics (la federación de natación) se convirtió entonces en el primer organismo rector en prohibir la participación de cualquier persona involucrada en estos eventos.

La conclusión que se saca con estos juegos, en los que se ofrecían más de 21.000.000 de euros en premios, es que los juegos limpios -regulados y con normas- son mucho mejores.