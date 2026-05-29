Winni Li, la mujer violada en 2008 en Irlanda que pudo dar voz a su caso gracias a Gisèle Pelicot: "Vi la falta de comprensión"
Winnie Li, es una mujer que fue víctima de una violación en abril de 2008 en plena calle y por un grupo de desconocidos. Se encontraba por aquel entonces en Belfast por un viaje de trabajo y fue allí, haciendo turismo, cuando sufrió el ataque que marcó su vida.
El medio británico ‘Independent’ ha recogido su testimonio en un artículo donde la mujer relata cómo fue su agresión y por qué ha decidido contarlo después de muchos años: “Un joven se me acercó y procedió a seguirme. Cuando llegamos a un sitio muy remoto, de repente se puso muy violento y me atacó. Intenté defenderme, pero me estaba ahogando y no podía respirar. Me di cuenta de que podría morir, así que decidí que mi mejor oportunidad de sobrevivir era dejar de luchar. Fue entonces cuando ocurrió la agresión sexual”, confiesa.
Explica que, desde aquel momento no ha vuelto a ser la misma y que desde entonces sufrió problemas mentales derivados de ese episodio como ansiedad y depresión y que “no era capaz de salir de casa y sentía vergüenza por lo que me habían hecho convertirme”. Además, ha confesado que sintió la valentía de denunciar públicamente al descubrir casos como el de Gisele Pelicot o Laëtitia R, madre de cuatro hijos en Francia cuya expareja la torturó y violó durante años: “Mi caso nunca llegó a juicio porque el hombre que me violó se declaró culpable el mismo día, pero estuve en todas las noticias de Irlanda del Norte”.
Su caso fue mediático
La joven explica que si caso salió en todas las noticias después de que ella acudiese a la Policía y comenzase la investigación: “Cuando volví a Londres días después, busqué en Google "violación West Belfast" y mi historia salió en todas las noticias. Escuché un programa de entrevistas donde se hablaba de mi violación, y alguien dijo: "La vida de esa chica china está arruinada." Fue impactante escucharlo, y me dieron ganas de hablar para decir que mi vida no estaba arruinada”.
Después de escuchar su nombre y todo lo que la gente opinaba de ella y de este traumático episodio en medios de comunicación, decidió dar voz a lo que ella realmente sentía: “Quería que la gente supiera cómo se siente realmente pasar por todo esto, algo que nunca piensas que te va a pasar. Las consecuencias son completamente diferentes a lo que esperas. Vi la falta de comprensión que el público tiene sobre este tema y sentí que tenía una opinión válida y podía aportar algo a la conversación. Siempre ha habido esta intención educativa en cuanto a que yo hable con la prensa, que también veo con Gisele Pelicot”.