El aeropuerto de Múnich, obligado a cerrar temporalmente tras el avistamiento de un dron
MúnichEl aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, el segundo más grande del país, ha suspendido sus operaciones este sábado tras un avistamiento de un dron en sus alrededores, una situación que se ya se ha vivido en numerosas ocasiones anteriores.
Según el medio local Focus Online, "un piloto informó de actividad sospechosa” y ambas pistas se cerraron temporalmente.
El pasado octubre, el aeropuerto alemán vivió una situación similar, al tener que interrumpir temporalmente las operaciones, lo que impidió a 17 vuelos despegar, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos.
"En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 hora local (20.18 GMT) debido a varios avistamientos de drones", explicaron. Como consecuencia, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche desde Múnich, lo que afectó a cerca de 3.000 pasajeros. Además, 15 vuelos de llegada fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.