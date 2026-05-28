Un vuelo tuvo que interrumpir su despegue al olvidarse en el aeropuerto de Bilbao un órgano vital que iba a ser trasplantado

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BilbaoEl aeropuerto de Loiu, en Vizcaya, vivió el pasado martes 26 de mayo el retraso de uno de sus aviones debido a un olvido muy poco habitual. Un despiste que provocó que la aeronave tuviese que retroceder instantes antes de despegar y que ocasionó el retraso del vuelo durante casi una hora.

Según ha informado el medio de comunicación 'El Correo', el olvido que provocó este retardo fue protagonizado por uno de los pasajeros que se dejó en una ambulancia un órgano vital que iba a ser transportado desde Bilbao hasta una ciudad española para ser trasplantado a un paciente de forma urgente.

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El olvido del órgano vital

Al parecer, el equipo encargado de transportar este órgano se percató del despiste tan solo unos minutos antes del despegue.

Cuando todos los pasajeros se encontraban dentro de la aeronave y se habían cerrado las puertas del embarque, el piloto del avión se dirigió hasta la zona de 'de-icing', el espacio de descongelación que utilizan los aviones en invierno, a la espera de recibir órdenes para ejecutar el despegue.

Fue en ese mismo momento cuando el equipo que debía trasladar el órgano vital se percató de que habían olvidado la nevera en el interior de la ambulancia que les llevó hasta el aeropuerto de Loiu.

Según han confirmado fuentes de Vueling al medio de comunicación anteriormente citado, el piloto fue avisado de la incidencia y tuvo que regresar a la terminal.

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La operación se pudo realizar con "éxito"

"Después, una ambulancia llevó la nevera hasta las escaleras de la aeronave. El pasaje fue informado de los motivos por los que el aparato había tenido que dar la vuelta e iba a retrasar su despegue. El órgano quedó después a resguardo de la tripulación", indican desde 'El Correo'.

Por suerte y aunque el vuelo llegase a su destino con una hora de retraso, la operación se pudo realizar con "éxito", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

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Por su parte, la aerolínea Vueling ha querido dejar claro que no tiene responsabilidad en el despiste ni en el olvido del órgano vital.

A su vez, desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) han recalcado al medio de comunicación que este accidente que se pudo solventar no suele ocurrir de forma habitual.

"De hecho, el transporte de estos órganos se considera una operación de máxima urgencia, ya que en los trasplantes el tiempo es oro. Cuanto menos se tarde en el traslado, más posibilidades habrá de que la operación culmine con éxito. En este sentido, estos procesos están regidos por detallados protocolos", indican desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).