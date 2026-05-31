Iván Sevilla 31 MAY 2026 - 11:59h.

Todo se destapó tras intervenirse en el aeropuerto de Vitoria dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos procedentes de Asia

Entre los implicados hay de personas sin formación a colegiados que realizaban tratamientos en peluquerías o domicilios

Compartir







BilbaoImportante golpe a la actividad de clínicas estéticas clandestinas que estaban ubicadas en las provincias de Vizcaya, Asturias, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. En total hay nueve detenidos.

Según ha informado la Guardia Civil este 31 de mayo, pudo destaparlo gracias a la intervención inicial de diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz (Álava), entre marzo del 2025 y mayo de este 2026.

Los agentes comprobaron que contenían productos sanitarios procedentes, sobre todo, de Corea del Sur y Vietnam. Había dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes.

Algunos de ellos incluso se utilizan de forma indebida para perder peso, ha detallado el instituto armado, que inició las investigaciones para averiguar quiénes eran los destinatarios de los pedidos.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan tres clínicas de estética sin licencia: captaban clientes por redes sociales con precios demasiado baratos

Pueden causar graves infecciones, parálisis y secuelas permanentes

Se introducían en nuestro país sin ninguna autorización de sanidad y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas. Especialmente la cadena de frío que necesitan para que sean seguros y eficaces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al suponer un importante riesgo para la salud de los pacientes, no podían dejar que se usaran posteriormente, ya que pueden causar infecciones graves, reacciones alérgicas severas e incluso parálisis facial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las secuelas permanentes son las consecuencias más peligrosas de someterse a tratamientos estéticos en negocios no autorizados o que usan productos sin trazabilidad o de redes ilícitas de distribución.

En el desarrollo de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo registros en locales y viviendas para arrestar a cuatro personas en Vizcaya, una en Asturias, dos en Barcelona y otras dos en Las Palmas.

Concretamente, los agentes actuaron en las localidades de Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; L’Hospitalet de Llobregat y Cornellá; el municipio asturiano de Avilés; y los canarios de Carrizal y Vecindario.

Tratamientos estéticos en peluquerías y domicilios particulares

Además de los arrestados, otras dos personas están investigadas también como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

Y es que entre los implicados hay gente sin formación sanitaria para poder realizar los tratamientos estéticos. Otros sí estaban colegiados. Esta actividad se desarrollaba en peluquerías y domicilios particulares, así como en centros de estética sin autorizar.

En total, los investigadores hallaron unas 10.000 unidades de toxina botulínica y más de 200 viales de ácido hialurónico, todo ello de origen ilegal. También había más de 115.000 euros presuntamente de los beneficios obtenidos.

Desde la Benemérita recuerdan a los ciudadanos que deben acudir exclusivamente a negocios autorizados, que cuenten con profesionales habilitados para llevar a cabo los procedimientos de estética y usen productos legales.