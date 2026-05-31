Maitena Berrueco 31 MAY 2026 - 12:00h.

El Gobierno vasco quiere ser “gran inmobiliaria pública que gestione las segundas transmisiones de vivienda protegida”

El "increíble dúplex" a la venta por 530.000 euros en Donostia que dentro de 47 años volverá sin coste al Gobierno vasco

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Vitoria-GasteizEl Gobierno vasco quiere convertirse en “una gran inmobiliaria de vivienda protegida”, poniendo fin a las compraventas de VPO entre particulares y decidiendo quien va a comprar esas viviendas protegidas de segunda mano. Un “cambio en las reglas del juego” con el que pretende evitar el fraude, cada vez más generalizado, de vendedores que como no pueden vender su VPO al precio que quieren, lo inflan con sobreprecios, por ejemplo, en los muebles. 'Pisos Tetris' en tejados de edificios públicos, solución en el País Vasco a la vivienda joven: "Son muy dignos".

Hecha la ley, hecha la trampa. Las viviendas protegidas en Euskadi, desde 2003 lo son para siempre, es decir, nunca pierden la calificación y para venderlas es el Gobierno Vasco el que fija el precio máximo. Sin embargo, hay quien a la hora de mudarse opta por sacarse un dinerillo extra aplicando sobrecostes, por ejemplo, obligando al comprador a adquirir los muebles en el proceso de compraventa. Esta práctica es un fraude porque la ley vasca de Vivienda prohíbe expresamente, en su artículo 26, exigir sobreprecios, primas o cualquier cantidad adicional que encubra un aumento en el valor legal permitido de la vivienda.

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Pese a que es ilegal lo cierto es que es ‘vox populi’ que esta práctica irregular, de exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario, está muy extendida. Tanto es así, que el Gobierno vasco ha decidido poner cerco a esta estafa: “Lo que queremos hacer es que sea el Gobierno quien decida quién va a comprar esas viviendas”.

El candidato más adecuado

Para ello pretende poner fin a la compraventa de VPO entre particulares y será el Gobierno vasco el que intermedie de forma activa designando al comprador, a través del registro de demandantes de vivienda de Etxebide y evitando así prácticas fraudulentas vinculadas al cobro de sobreprecios encubiertos.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una entrevista a la Cadena Ser, adelantó que su departamento ya trabaja en una reforma de la Ley vasca de Vivienda para reforzar el control público sobre las segundas y posteriores transmisiones de VPO en venta, particularmente en aquellas viviendas sometidas a protección permanente y en aquellas promociones previas a 2003 que continúan bajo régimen temporal.

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Hasta ahora, la intervención del Gobierno Vasco en este tipo de operaciones se limitaba al visado de las transmisiones para comprobar que la persona compradora reunía los requisitos exigidos para acceder a vivienda protegida. A partir de la puesta en marcha de esta reforma, cualquier propietario de una VPO que quiera venderla deberá comunicarlo a las delegaciones territoriales de Vivienda, que asumirán la intermediación del proceso. La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y “nosotros le diremos quién se la va a comprar”, ha explicado Itxaso.

“Vamos a hacer una evaluación de cuánto se adapta la necesidad del comprador al tamaño de la vivienda, cuántos años lleva esperando en Etxebide y otros elementos que nos permitan escoger al candidato más adecuado”, ha explicado. El consejero ha señalado que el objetivo es que el vendedor disponga de un comprador en un plazo reducido y sin incertidumbre. “En el plazo máximo de tres o cuatro meses el vendedor tendrá a un comprador que le dirá el Gobierno”, ha añadido.

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El nuevo modelo, además, impedirá transmisiones discrecionales fuera del sistema de adjudicación pública. Preguntado por la posibilidad de vender una VPO a un familiar, Itxaso fue explícito: “Ese piso que se construyó sobre suelo público, con dinero público, irá a quien más lo necesite y a quien más se ajuste a las necesidades y superficies de ese piso”.