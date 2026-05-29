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El Atlético de Madrid mostró un gran malestar con el FC Barcelona por la supuesta "campaña de acoso y derribo" sobre Julián Álvarez, respondiendo con ironía a los rumores sobre el interés azulgrana en el delantero argentino.

El club rojiblanco inició una serie de publicaciones en redes sociales en las que simulaba ofertas de fichaje por algunas de las principales estrellas del conjunto catalán y culminó con un mensaje en el que reclamó "respeto y valores" al Barça.

La sátira rojiblanca en redes sociales

"En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones... No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça", escribió el Atlético en sus perfiles oficiales.

A continuación, la cuenta del club publicó imágenes de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha vistiendo la camiseta rojiblanca.

Sobre Lamine Yamal, el Atlético bromeó asegurando que había enviado un fax al Barcelona con una oferta compuesta por "cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas".

Ofertas ficticias por Pedri y Raphinha

La ironía continuó con una supuesta propuesta por Pedri, para quien el club aseguró mejorar la oferta anterior con "seis entradas para el concierto del domingo".

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En el caso de Raphinha, el Atlético elevó aún más el tono humorístico: "Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra".

El club también aprovechó para bromear con el director deportivo azulgrana: "Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño".

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La respuesta al interés por Julián Álvarez

Tras la serie de mensajes satíricos, el Atlético lanzó una crítica directa al Barcelona y a las informaciones que apuntaban a una supuesta oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...", señaló el club.