Irán amenaza con atacar el norte de Israel si el Ejército israelí bombardea el sur de Beirut

La Guardia Revolucionaria iraní han publicado un comunicado en el que advierten de que "quien siembra vientos, recoge tempestades"

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El mando central militar de Irán, Hatam al Anbiya, ha advertido este lunes de que los residentes del norte de Israel deberán evacuar la zona si finalmente las Fuerzas Armadas israelíes retoman los bombardeos sobre el sur de Beirut.

"Ante las reiteradas violaciones del alto el fuego del régimen (israelí), si se materializa esta amenaza, advertimos a los residentes y a los asentamientos militares del norte de los territorios ocupados de que abandonen la zona si no quieren recibir daños", ha indicado el organismo militar en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

Por otra parte, los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní han publicado un comunicado en el que advierten de que "quien siembra vientos, recoge tempestades".

"Irán considera que cruzar las líneas rojas en Líbano y Gaza implica una guerra directa e imponer un coste a su seguridad nacional y a la resistencia islámica y lanzará en represalia operaciones defensivas con medidas disruptivas y apertura de nuevos frentes, además de preservar la situación del estrecho de Ormuz", ha advertido.

El jefe de la Inteligencia Revolucionaria iraní, ha señalado que "la paciencia de Irán tiene un límite"

"El estrecho de Ormuz está bajo control iraní. No vamos a permitir que continúe el bloqueo naval ni a tolerar la escalada de la tensión en Líbano. La paciencia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tiene un límite", ha subrayado.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han anunciado órdenes para atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques de Hezbolá, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.

Posteriormente, el Ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación de Dahiye, los barrios del sur de Beirut, bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.