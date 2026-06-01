La familia del joven de 19 años califica de "alivio" haber encontrado el cuerpo y "poder despedirnos de él"

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Las autoridades han hallado este lunes 1 de junio el cuerpo sin vida del joven de19 años desaparecido en la playa de Salinas, en Asturias, desaparecido tras ser arrastrado por la corriente. Tras las primeras investigaciones, se ha confirmado que el cuerpo es del joven Iyán Fariña.

“Es un alivio para todos. Ahora podrá descansar en paz”, ha resumido Soraya Fariña, prima de Iyán Fariña, a ‘La Nueva España’. La familia ha sido alertada a primera hora de la aparición de un cadáver en Salinas hasta que finalmente se ha confirmado la identidad del cuerpo.

El hallazgo pone fin a siete días de incertidumbre para los familiares y amigos del joven de 19 de años, que han calificado la espera como de “tortura”. El cuerpo de Iyán ha sido recuperado por un submarinista en la zona del espigón de San Juan de Nieva. Ha sido traslado en helicóptero al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se ha confirmado su identificación.

"Durante todos estos días rezamos mucho para que el mar nos devolviese su cuerpo"

La prima del joven ha detallado al citado medio las sensaciones de la familia este tiempo. “Durante todos estos días rezamos mucho para que el mar nos devolviese su cuerpo. De alguna manera nos consuela saber que nos podremos despedir de él”, señaló Fariña. Y es que, ya conscientes de que las posibilidades de encontrar con vida al joven de 19 años eran ya escasas, su mayor deseo era recuperar el cuerpo para poder despedirse de él y darle sepultura.

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"Ahora que hemos recuperado su cuerpo, solo nos queda salir adelante", ha añadido a ‘La Nueva España’ la prima de Iyán. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 19:46 horas del 26 de mayo. En las llamadas recibidas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua por las corrientes. Tres de esas personas en dificultades pudieron salir con la ayuda de unos surfistas que se encontraban en la zona, pero al joven de 19 años se le perdió de vista.