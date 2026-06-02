Rusia asegura en un comunicado que "el ataque masivo" responde a la dura ofensiva ucraniana contra una residencia

Las claves de la guerra en Ucrania, cuatro años después: drones, desgaste ruso y un frente que cambia

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Putin cumple su aterradora promesa de venganza, después del ataque de Ucrania de la pasada semana a una residencia. Rusia ha realizado una ofensiva masiva contra varias ciudades ucranianas, entre ellas Dnipro y Kiev. En esta última, la gente ha tenido que correr a refugiarse en el metro para salvarse de los misiles y los drones rusos, que cayeron como una lluvia de fuego.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de 13 muertos y más de 100 heridos, además de "la mayor destrucción de infraestructura civil" en Kiev, Dnipró y Járkov. Rusia, por su parte ha confirmado el "ataque masivo" que describe como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

"En la capital, los equipos de rescate trabajan desde la noche en caso todos los distritos, con un total de 29 ubicaciones. La mayoría de los incendios han sido extinguidos, si bien el trabajo continúa en seis puntos activos en cinco distritos de Kiev", ha apuntado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El organismo ha puntualizado que más de 60 personas han resultado heridas en la capital, donde además se han registrado daños en varios edificios residenciales. Además, se ha decretado un incendio en un edificio asociado al Ministerio del Interior ucraniano.

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Por otra parte, ha recalcado que entre los nueve muertos en Dnipró hay un niño y ha lamentado "una noche difícil" en esta ciudad, donde se han registrado al menos 35 heridos, y en la de Járkov. Entre los fallecidos en Dnipró figura también un trabajador de los equipos de emergencia identificado como Anton Yarmolenko.

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A estos datos hay sumar otros tres heridos en Kamianske, en Dnipropetrovsk, y otros diez heridos en Járkov, así como daños materiales en las provincias de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Chernígov y Zaporiyia.

Rusia lanza sobre Ucrania 73 misiles y más de 650 drones en una noche de terror

La Fuerza Aérea de Ucrania ha denunciado que las tropas rusas han lanzado 73 misiles y más de 650 drones contra el país durante las últimas horas, en lo que ha descrito como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

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"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", ha especificado, al tiempo que ha subrayado que el Ejército ruso ha lanzado 8 misiles antibuque, 33 misiles balísticos 'Iskander', 27 misiles de crucero 'KH-101', cinco misiles de crucero 'Kalibr' y 656 drones contra territorio ucraniano.

Los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han asegurado que han destruido 40 misiles y 602 drones, aunque confirman el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado la Fuerza Aérea, que ha reclamado a la población que "no ignore las alarmas".

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania con misiles, incluidos misiles hipersónicos, y drones, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

El objetivo han sido "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares", según el comunicado oficial ruso.

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso, en el marco de sus ataques contra Ucrania que se han mantenido desde febrero de 2022 por invasión de Rusia de territorio ucraniano.