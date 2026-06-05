Las autoridades siguen buscando al oso que huyó de sus trampas hasta varias veces y alertan a la población

Un oso ataca a varias personas en Fukushima, Japón: cuatro heridos tuvieron que ser trasladados al hospital

Compartir







Hace unos días que las cámaras de seguridad de la calle de Fukushima captaban el momento en el que un oso atacaba a una de las cuatro personas que resultaron heridas. Las autoridades han confirmado que todavía no han conseguido atrapar al animal, que ha llegado a esquivar las trampas que le han ido poniendo.

Una de ellas es una jaula de osos, en la que colocaron miel y alimentos que les suelen volver locos, pero la dejó intacta. Además consiguió refugio en la oficina en la que entró, donde estuvo un día entero sin pasar apuros porque consiguió abrir el grifo para poder beber agua.

"Es un oso extremadamente inteligente", confirmaban las autoridades, explicando que cuando se vio acorralado, consiguió abrir una ventana corrediza que tenía un bloqueo para evitar accidentes con niños. Este viernes el oso continúa acechando las calles de la ciudad y atemorizando a todas las personas que se lo cruzan.

Suspendieron las clases

Todos los heridos fueron trasladados al hospital por las mordeduras y los arañazos que les causó el oso y las clases fueron suspendidas para evitar que los niños corriesen riesgo de toparse con el animal. En el vídeo compartido en redes sociales que grabaron las cámaras de seguridad, se observa cómo el oso ataca y persigue durante unos minutos a una persona hasta que termina hiriéndole.

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del ejercicio fiscal de 2025 (que finalizó en marzo de este año).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finalizará en marzo de 2027). En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.