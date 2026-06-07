La Policía busca a los dos tiradores que empezaron a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festiva

Nuevo tiroteo junto a la Casa Blanca: muere el autor, herido tras un intercambio de disparos con la policía

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Las autoridades elevaron a 12 la cifra de heridos, entre ellos dos en estado crítico, por un tiroteo este sábado durante un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, había reportado ocho en un inicio.

El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó -en una conferencia de prensa- que el incidente ocurrió, presuntamente, luego de que dos tiradores empezaran a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario, pero aún están en búsqueda de los responsables del incidente.

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El Departamento policial, que había reportado antes el traslado de "muchas víctimas a sitios médicos cercanos" para recibir atención, detalló que los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años.

"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados", dice el gobernador de Ohio

Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia". "Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó DeWine en la red social X.

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Los agentes respondieron al reporte del tiroteo a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood. Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

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Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos, que involucran a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive.