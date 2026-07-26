Un terremoto de magnitud 3,7 y epicentro en Ogíjares sacude Granada

Redacción Andalucía 26 JUL 2026 - 16:39h.

Se han registrado réplicas en Armilla y Alhendín

Compartir







GranadaUn terremoto de magnitud 3,7 y epicentro en Ogíjares (Granada) se ha sentido este domingo en Granada capital y otros municipios de la provincia.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se ha registrado a las 15:39 horas. Su escasa profundidad, seis kilómetros, ha propiciado que sea sentido por la población.

Numerosos usuarios de las redes sociales han trasladado sus impresiones por el temblor, que ha sido sentido en varios municipios de Granada, incluida la capital.

El centro coordinador de emergencias 112 ha indicado a EFE que no hay constancia de daños materiales y que hasta el momento han recibido 17 llamadas de municipios del entorno como Monachil, La Zubia y Granada capital, además de Ogíjares, informando del temblor.

Minutos después, a las 13:46 horas, se ha registrado una réplica a la misma profundidad aunque de menor magnitud (1,7) y epicentro en Armilla, otro municipio del área metropolitana próximo a la capital.

No son los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos