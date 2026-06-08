Claudia Barraso 08 JUN 2026 - 18:04h.

Un médico que se encontraba en la zona pudo cortarle la hemorragia y fue trasladado en helicóptero al hospital

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Daniel Crago estaba haciendo una ruta tranquilamente por el Parque Nacional Glacier, en Montana, Estados Unidos, cuando tuvo un accidente con varios osos que estuvo a punto de costarle la vida.

El joven de 32 años tuvo que mantener la calma y gracias a eso está vivo, pero resultó gravemente herido tras cruzarse con dos osos grizzly, una madre y su cría, según informó el medio ‘CBS 8’. “Tenía el hocico metido en la nieva, quizás estaba oliendo algún rastro, pero cuando nuestras miradas se cruzaron él se lanzó hacia mí”, relata el joven.

Según recoge el mismo medio, el oso le agarró por el brazo y le arrastró unos seis metros hasta soltarlo: “Miré hacia abajo y vi mi brazo colgando y mi sangre corriendo. Pensé que me iba a morir”, confiesa el joven que se consiguió salvar gracias a que un médico se encontraba cerca del lugar donde fue atacado y pudo intervenir para que Daniel no falleciese desangrado.

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Le salvaron la vida en mitad de la montaña

“Estoy profundamente agradecido a todos los que me apoyaron, desde los senderistas Eric y Michaela, que ayudaron a detener mi hemorragia y me salvaron la vida. También al doctor Vaughn, mi cirujano ortopédico, a mi amiga Chelsea que me ayudó a mantener la calma y me cuidó, y a todo el personal del hospital en Kalispell”, explica.

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El hombre tuvo que ser trasladado desde la montaña en helicóptero hasta el Hospital Kalispell, donde fue sometido hasta tres cirugías y todavía tiene pendiente entrar una cuarta vez al quirófano. Sin embargo, el coste de estas operaciones es desorbitado y por ello ha creado un ‘GoFundMe’ para recaudar los fondos necesarios y costearse las operaciones. Solo el traslado en helicóptero le costó 20.000 dólares.

El propio Parque Nacional Glacier emitió un comunicado informando del suceso de Daniel y explicando que seguramente “el fuerte sonido del agua corriendo dificultaba que tanto el hombre como el oso se detectaran”. Además, han confirmado que desde el incidente, “el sendero del glaciar Grinnel está temporalmente cerrado y reabrirá cuando el personal del parque lo considere oportuno”.

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Qué hacer en caso de encontrarse con un oso

Del mismo modo, han querido publicar una serie de recomendaciones donde alertan sobre el peligro de encontrarse con este tipo de animales salvajes: “Nunca te acerques a un oso, mantente alerta y evita usar auriculares en los senderos, haz senderismo en grupo siempre que sea posible, haz ruido cerca de arroyos y de vegetación densa y esquinas ciegas, guarda la comida, la basura y los productos perfumados correctamente, lleva spray para osos y nunca huyas de ellos”.

En caso de que, como en el caso de Daniel, alguna persona se tope con un oso por casualidad, explican que se debe “mantener la calma, hablarles con voz firme mientras se retrocede despacio y no hacer movimientos bruscos. Además, los visitantes deben informar al personal del parque de los encuentros con osos tan pronto como sea seguro hacerlo”.