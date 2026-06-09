Claudia Barraso 09 JUN 2026 - 17:27h.

Un hombre de 31 años chocó con una valla y llegó a atropellar a los cinco jóvenes en Italia

Los dos jóvenes fallecidos en el vuelco de un coche en Pinilla del Campo en Soria tenían 18 y 19 años

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Cinco jóvenes han sido atropellados en Italia cuando aparcaron su coche para ir a pasar la tarde a la playa de Ronco delle Monache. Sara, una menor de 16 años ha perdido la vida y la escena que ha dejado su muerte ha desolado a todo el país al ver a su padre, abrazado al cuerpo de su hija envuelto en una sábana en plena carretera.

Según cuenta el medio italiano ‘El Corriere della Sera’, Sara iba con su hermana, de 20 años y con otros tres amigos y habían planeado ir a pasar la tarde en la playa para celebrar que por fin habían terminado las clases y comenzar por todo lo alto su verano. Los chicos aparcaron su coche y estaban descargando las cosas cuando un hombre de 31 años chocó con una valla, llegándola a romper e impactando contra todos ellos.

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Fueron el resto de los vehículos quienes llamaron a los servicios de emergencia y en uno de ellos viajaba la profesora de los jóvenes, que reconoció algunas de las caras y pudo avisar a sus familiares. El padre de Sara y su hermana, que permanece ingresada en el hospital tras haber resultado herida, acudió al lugar de los hechos en cuanto se enteró de que sus dos hijas habían sido atropelladas y cuando llegó descubrió la peor de las noticias.

La dura imagen de su padre abrazando el cuerpo sin vida de su hija

En la carretera estaba el cuerpo de su hija pequeña, Sara, envuelto por una sábana que le habían colocado las autoridades y los servicios de emergencia que solo pudieron certificar su muerte y explicar al padre que la menor había fallecido en el acto. Él no se lo pensó y se dirigió a coger el cuerpo sin vida de su hija para estrecharlo contra su pecho y llorar desconsoladamente sin poder creer lo que acababa de suceder.

El resto de los jóvenes si lograron sobrevivir, pero acabaron gravemente heridos y tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital. La hermana de Sara estaba muy crítica cuando fue hospitalizada y el mismo medio ha confirmado que se encuentra estable, aunque todavía los médicos le tienen que seguir haciendo pruebas para comprobar que no se le han quedado duras secuelas. Los amigos con los que estaban las hermanas en el momento del atropello también fueron trasladados al hospital y se encuentran en buen estado.

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Todos ellos eran compañeros de Sara y siguen en shock después de la dura escena que vivieron, como también lo están todos sus amigos y compañeros de clase al enterarse del fallecimiento de la joven. Muchos de ellos, según confirma para el medio la directora del colegio, están recibiendo ayuda psicológica, de hecho, ha confirmado que la pequeña “quería ser psicóloga según le confesó a un profesor”.