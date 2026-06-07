De los heridos graves, dos tienen 16 años y son de Soria capital, igual que los que perdieron la vida en el accidente

Mueren dos jóvenes y dos menores resultan heridos al volcar un coche en Pinilla del Campo, Soria

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SoriaLos dos jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico ocurrido este 6 de junio en el vuelco de un coche en la localidad de Pinilla del Campo (Soria) tenían 18 y 19 años.

Así lo ha detallado la Subdelegación del Gobierno en la provincia, después de la identificación total de las víctimas del siniestro en el que uno de los que murieron era el conductor.

Ambos residían en la capital soriana y viajaban en un turismo por la carretera SO-P-2003, que une la N-122 y la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla. El suceso ocurrió en el punto kilométrico 14,520.

Desvío, choque con un muro y vuelco del turismo

A las una de la madrugada concretamente, por causas que se investigan, el vehículo se desvió de la calzada por el margen derecho, colisionó con un elemento rígido artificial (un muro) y luego volcó.

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Otros tres ocupantes resultaron afectados, siendo trasladados con heridas graves al Hospital Santa Bárbara. Son dos menores de 16 años, también vecinos de Soria, y un joven de 23, residente en Garray.