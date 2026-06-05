La esposa del príncipe Haakon de Noruega padece fibrosis pulmonar crónica desde hace ocho años y su situación es "más grave" que nunca

La llamativa imagen de la princesa Mette-Marit con un respirador de oxígeno, por primera vez en un acto institucional

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La preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega acaba de aumentar. La Casa Real noruega ha emitido este viernes, 5 de junio, un nuevo comunicado en el que confirma una noticia que durante meses se temía, aunque necesaria, en el entorno de la familia real.

Tal y como ha anunciado, la esposa del príncipe Haakon ya ha sido incluida oficialmente en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La decisión llega después de que los especialistas que siguen su caso hayan observado un empeoramiento significativo de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018, una enfermedad progresiva que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta cada vez más la capacidad respiratoria.

La noticia supone, hasta ahora, el escenario más serio al que se ha enfrentado la princesa desde que hizo pública su enfermedad hace ocho años y confirma que la situación médica ha entrado en una nueva fase.

La situación de Mette-Marit y su operación

"Como consecuencia de su grave enfermedad pulmonar crónica, que pone en peligro su vida, y tras exhaustivos exámenes médicos, Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón", manifiestan en la misiva.

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Tal y como ha informado Are Holm, médico consultor y especialista en neumología del Rikshospitalet, "la evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa heredera es grave. Tras una evaluación médica exhaustiva, ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón lo antes posible". Holm ya había advertido meses atrás de que se acercaba el momento en que la intervención sería imprescindible.

Que Mette-Marit ya haya sido incluida en la lista de espera significa además que la operación podría producirse en cualquier momento si aparece un donante compatible, una circunstancia que obliga a la princesa y a todo su entorno familiar a permanecer preparados ante una llamada urgente.

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Palacio señala que la nuera del rey Harald no podrá trabajar ni llevar a cabo sus funciones oficiales con normalidad.

Cambios en la agenda de la familia real por la enfermedad de Mette-Marit

La gravedad del momento ha provocado importantes cambios en los planes familiares de los herederos al trono noruego. "Su estado de salud también tendrá repercusiones en los programas y actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y la Familia Real", trasladan.

Entre las decisiones adoptadas figura el aplazamiento de los actos previstos para celebrar las bodas de plata de Mette-Marit y Haakon, que este verano cumplirán 25 años de matrimonio. También se han suspendido diferentes compromisos oficiales previstos para los próximos meses.

El futuro rey de Noruega ajustará así su agenda para poder pasar más tiempo con la princesa heredera durante este periodo. Entre otras cosas, limitará los viajes largos, tanto dentro de Noruega como al extranjero, antes y después de la operación. Por lo tanto, el príncipe heredero tampoco asistirá a la celebración de las bodas de oro de la pareja real sueca en Estocolmo el próximo 13 de junio, como estaba previsto.

El príncipe Haakon ya acortó su viaje oficial a Japón para regresar junto a su esposa, mientras que su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, ha decidido volver desde Australia para permanecer cerca de su madre y continuar parte de sus estudios en Oslo.También el príncipe Sverre Magnus ha reorganizado sus planes académicos para poder regresar a Noruega si la situación lo requiere.

El empeoramiento de su enfermedad

Aunque Mette-Marit ha intentado mantener una actividad institucional relativamente normal durante los últimos años, la realidad es que su estado de salud ha empeorado antes de lo previsto.

Ya en diciembre de 2025 la Casa Real reconoció que las pruebas médicas realizadas durante el otoño mostraban una evolución negativa más rápida de la esperada y que se estaban realizando los preparativos necesarios para valorar un trasplante.

Desde entonces, sus apariciones públicas se han reducido de forma drástica. En los últimos meses prácticamente ha desaparecido de la agenda oficial y se informó de que necesitaba periodos cada vez más prolongados de descanso y recuperación.

Ahora, con su entrada en la lista de espera, la Casa Real ha confirmado que no podrá asumir compromisos oficiales durante un tiempo indefinido.

La otra gran preocupación: la sentencia contra su hijo Marius

A esta complicada situación médica se suma además una importante carga emocional para Mette-Marit.

Dentro de apenas 10 días se conocerá la sentencia contra su hijo mayor, Marius Borg, nacido antes de su matrimonio con Haakon y acusado de 40 cargos, entre otros, varios delitos por presunta violación, agresión sexual y relacionados con las drogas.

La coincidencia entre el agravamiento de la enfermedad de la princesa y este delicado frente familiar ha convertido 2026 en uno de los años más difíciles que recuerda la monarquía noruega.