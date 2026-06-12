La jueza ordena el ingreso en prisión de Juanfran, el acusado del asesinato de David Salazar en Badajoz

Gonzalo Barquilla 12 JUN 2026 - 14:07h.

Juanfran, el panadero acusado del asesinato de David Salazar en Badajoz, ingresa en prisión este viernes tras la decisión de la jueza

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La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional de Juanfran, el detenido por la muerte de David Salazar Expósito en el barrio de Suerte de Saavedra. El acusado permanecía en dependencias policiales desde el pasado miércoles, cuando confesó el crimen durante su interrogatorio y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos mortales de la víctima.

La decisión judicial llega después de que Juanfran, cuya identidad reveló este medio en primicia, pasara este viernes a disposición del juzgado encargado de la causa. El caso permanece bajo secreto de sumario mientras los investigadores tratan de esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de David y determinar con precisión cómo se produjeron los hechos.

El entierro de la víctima se celebró este jueves por la tarde después de que se le practicara la autopsia en el Instituto de Medicina Legal. Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado el trabajo realizado por los investigadores y ha confiado en que el procedimiento avance con la mayor rapidez y eficacia posibles.

Quintana, además, ha hablado sobre los momentos de tensión registrados en el barrio de Suerte de Saavedra este 11 de junio. Según ha explicado el delegado, el altercado se produjo cuando varios vecinos creyeron que el detenido había sido trasladado a la panadería que regentaba con motivo de las investigaciones policiales, cosa que no era así. Algunos vecinos se enfrentaron a varios agentes, lo que acabó con un detenido y varios policías heridos.

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El caso de David Salazar Expósito

La desaparición de David Salazar Expósito se remonta al pasado domingo 7 de junio. El joven, de 33 años y padre de tres hijos, salió de su domicilio para acudir a una panadería con la licencia de Horno Extremeño de la calle Luis Andreu Fernández Molina. Según relataron sus allegados, había dicho a su pareja que iba a comprar dulces para los menores, pero nunca regresó a casa. La familia denunció su desaparición al día siguiente y desde el primer momento mostró sus sospechas sobre lo ocurrido.

Las pesquisas policiales se centraron pronto en el establecimiento al constatar que una cámara de seguridad había grabado a David entrando en el local. Sus allegados defendían que no existían imágenes que acreditaran su salida y descartaban que se hubiera marchado voluntariamente.

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Durante los días posteriores se organizaron batidas con decenas de voluntarios en distintos puntos de Badajoz, incluidos los alrededores del río Rivilla, la carretera de Sevilla y otras zonas próximas al barrio. Finalmente, el miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de David en un camino de tierra situado entre las barriadas de Tulio y Cerro de Reyes, a menos de un kilómetro de su domicilio.

La investigación condujo hasta Juanfran, arrendatario de la panadería, que terminó confesando los hechos durante su declaración y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos. El procesado pudo utilizar un martillo durante el asesinato y una radial para deshacerse del cuerpo. Luego habría cogido su coche y llevado los restos en varias bolsas hasta el camino de tierra. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible móvil económico. Juanfran tenía una orden de desahucio (que sigue vigente) por no pagar la licencia para utilizar el nombre de Horno Extremeño en su tienda. Esta empresa le había denunciado y, de hecho, hay fijado un juicio para el mes de octubre, como explicaron a este medio. El panadero había pedido dinero a David, que pudo ejercer de prestamista. Todos estos datos siguen bajo investigación.