El primer ministro israelí defiende que él personalmente lleva "más de 30 años a la vanguardia de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní"

Trump dice que Irán quiere ser potencia nuclear para exterminar al mundo: "No pasará, les quitaremos el uranio"

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este viernes que "Irán no tendrá armas nucleares" mientras él sea el jefe del Gobierno israelí, antes de manifestar que "coincide plenamente" en este tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las especulaciones sobre un posible pacto inminente entre Washington y Teherán.

Destruir el Estado judío

"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. El presidente Trump y yo coincidimos plenamente en este tema", ha dicho en un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que ha defendido que él, personalmente, lleva "más de 30 años a la vanguardia de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní".

"De no ser por esta lucha, Irán ya contaría con bombas atómicas para destruir Israel. Irán está trabajando para destruir el Estado judío, y yo dedico mi vida a impedirlo. Mientras yo sea primer ministro de Israel, esto no sucederá", ha apostillado Netanyahu, tras las reiteradas negativas desde Teherán a que su programa nuclear tenga fines militares.

El mensaje ha sido publicado después de que el propio Netanyahu mantuviera una conversación con Trump sobre el memorando que estarían negociando Washington y Teherán para el cese de las hostilidades, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado la aprobación de los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

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Trump afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

Irán se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas --con mediación de Pakistán-- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.

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Israel no se retirará del Líbano

Más tarde, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado en un mensaje difundido en sus redes sociales que las fuerzas israelíes "no se retirarán de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza".

"El Ejército israelí continuará defendiendo nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos desde la cima del monte Hermón (ocupados Altos del Golán), las montañas de Líbano, nuestras regiones en Samaria (Cisjordania) y la mayor parte del territorio de Gaza frente a las amenazas de fuerzas y organizaciones yihadistas, tras las lecciones aprendidas de los ataques del 7 de octubre", ha indicado.

En este sentido, ha reiterado que las fuerzas israelíes no se retirarán de los campamentos en el norte de "Samaria", en alusión a la mitad norte de Cisjordania, que ya "han sido evacuados de residentes". "De ser necesario, la operación se ampliará a campamentos del terror adicionales", ha dicho.

Katz ha indicado que actuarán "frente a amenazas cercanas y lejanas". "Aspiramos a resoluciones y no a compromisos y concesiones, ha dicho, agregando que "mucho está en juego" y que están decididos "a continuar liderando una política de seguridad firme que prevenga daños a nuestros logros de seguridad y no ponga en riesgo nuestra capacidad para luchar contra el eje del mal chií".