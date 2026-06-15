El pacto está aún pendiente de firma oficial, que está prevista para este viernes en Suiza

El documento, denominado provisionalmente “Memorándum de Entendimiento”, establece un periodo inicial de 60 días

Compartir







Irán ha dado por válido el acuerdo alcanzado en las últimas horas y lo presenta como una victoria política del régimen de los ayatolás, en un contexto de alivio internacional tras el anuncio del alto el fuego y el levantamiento parcial del bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

El pacto, aún pendiente de firma oficial prevista para este viernes en Suiza, supone un punto de inflexión tras meses de tensión en la región. Se trata de un acuerdo que vuelve a sentar en la mesa a Estados Unidos e Irán, en el mismo escenario donde ya habían mantenido contactos meses atrás para abordar el programa nuclear iraní y el levantamiento progresivo de sanciones.

El documento, denominado provisionalmente “Memorándum de Entendimiento”, establece un periodo inicial de 60 días para evaluar la confianza mutua entre las partes y avanzar en los detalles técnicos del acuerdo. Sin embargo, las dudas sobre su estabilidad siguen presentes.

Tensión en el terreno

En paralelo, la situación sobre el terreno continúa siendo frágil. Israel no ha asumido plenamente algunos de los términos vinculados al alto el fuego, especialmente en lo relativo al Líbano. Sectores del gobierno israelí, apoyados por la extrema derecha que sostiene al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, rechazan cualquier retirada del sur del país.

PUEDE INTERESARTE Trump cumple 80 cumpleaños: de la inmobiliaria familiar a la presidencia de Estados Unidos para gobernar el mundo a su antojo

De hecho, en las últimas horas se han registrado nuevos bombardeos sobre Beirut, lo que ha generado malestar en Washington y ha reactivado las tensiones diplomáticas. Pese a ello, el proceso de acuerdo ha seguido avanzando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Irán, por su parte, ha evitado responder militarmente y ha marcado una línea roja clara: su programa de misiles balísticos no se negociará. Este punto, precisamente, era uno de los principales argumentos de Israel para justificar la ofensiva.

El acuerdo no contempla cambios de régimen en Irán ni incluye por ahora el programa balístico en la negociación, dos de los elementos más sensibles del conflicto.