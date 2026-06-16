Reino Unido investiga disparos de advertencia de un buque ruso cerca de un yate en el Canal de la Mancha

El barco fue identificado por el Ministerio de Defensa como el carguero 'Smyrtos'

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El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha abierto una investigación sobre una serie de disparos de advertencia efectuados por un buque de guerra ruso cerca de un yate británico en el Canal de la Mancha, un incidente que se produce apenas unos días después de que las autoridades británicas interceptaran un petrolero vinculado a Moscú en la misma zona. Según las primeras informaciones, los hechos tuvieron lugar sobre las 11.40 horas de este martes entre la isla de Wight y la costa de Normandía.

Disparos desde una fragata rusa

Los disparos habrían sido realizados por la fragata rusa Admiral Grigorovich, que se encontraba a unos 450 metros del yate británico, de acuerdo con las informaciones difundidas por la cadena pública BBC. El incidente se produjo a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight, equivalente a unos 30 kilómetros, y fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

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Por el momento, las autoridades británicas han señalado que no se han registrado daños materiales ni tampoco se han producido heridos como consecuencia del suceso.

Investigación abierta por Londres

El Ministerio de Defensa británico está analizando las circunstancias en las que se produjeron los disparos para determinar el alcance del incidente y las posibles implicaciones que pueda tener en una zona especialmente sensible para la navegación internacional. El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los países occidentales a raíz de la guerra en Ucrania y del endurecimiento de las sanciones económicas impuestas a Moscú.

El pasado domingo, la Marina Real británica interceptó un petrolero supuestamente relacionado con la denominada "flota fantasma" rusa, utilizada por Moscú para esquivar las sanciones internacionales impuestas por la invasión de Ucrania.

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Aunque este tipo de operaciones son relativamente frecuentes en zonas como el mar Báltico, las autoridades británicas destacaron que era la primera vez que Reino Unido llevaba a cabo una intervención de estas características, lo que ha aumentado la atención sobre los movimientos marítimos rusos en el Canal de la Mancha.