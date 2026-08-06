Los equipos de rugby y baloncesto de Laura y sus compañeros guardias civiles han rendido bonitos homenajes a la víctima

La reconstrucción del crimen del cuartel de Llanes: el agente Dámaso entró por un lugar que conocía y disparó a su exmujer a quemarropa en la oficina

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Los vecinos de Llanes siguen sin creerse la terrible escena que sucedió en el cuartel de la Guardia Civil después de que uno de los agentes abriese fuego contra varios de sus compañeros para acabar con la vida de su exmujer. Estaba obsesionado con ella, tenía una condena firma por violencia de género y acababa de conocer su expulsión del cuerpo.

No le importó la condena ni la orden de alejamiento que fue desactivada en 2025, es más, tras conocer que finalmente iban a echarle del cuerpo, acudió hasta Llanes desde Zamora, donde trabajaba desde que surgió todo el conflicto judicial con su exmujer, y se dirigió hacia el cuartel donde estaba trabajando Laura. La víctima tenía 49 años y tres hijos que ahora lloran su dura e irreparable pérdida.

Los distintos homenajes a Laura

En Llanes han declarado dos días de luto oficial, y en el Ayuntamiento, muchas personas que conocían a la fallecida, se han acercado a poner flores y encima de ellas se encontraban la camiseta de dos equipos que llevaban su nombre y con los que compartía un fuerte vínculo.

Dolor e indignación ante el crimen

Uno de ellos es el equipo de Baloncesto de Llanes, que han publicado un post en sus redes sociales con la imagen de una mujer de espalda y la camiseta de ‘entrenadora’ y unas emotivas palabras despidiéndose de la víctima: “Tu pasión, tu entrega y tu sonrisa dejan una huella imborrable en nuestro club y en cada uno de los que tuvimos la suerte de conocerte”.

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El comunicado del Club de Rugby

El Club Deportivo Despega Llanes, de rugby, también ha emitido un comunicado en sus redes sociales trasmitiéndole el pésame a su familia y “condenando el asesinato machista de nuestra compañera Laura y manifestamos nuestra repulsa más absoluta hacia la violencia machista en todas sus formas”.

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El cariño del equipo a la fallecida

“Queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame, todo nuestro cariño y nuestro abrazo más sincero a su familia, especialmente a sus hijos y pareja. En estos momentos de tanto dolor, nos queda recordar tu alegría, tu compromiso y cada una de las concentraciones y viajes que hemos compartido a nuestro lado. Siempre en nuestra memoria, Laura”.

Llanes declara dos días de luto oficial

Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha publicado en un post de Instagram que desde el Ayuntamiento han declarado un dos días de luto oficial y además, han expresado su condena y “repulsa ante ese crimen y reafirmar nuestro compromiso con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas”.

Además, en el tiroteo que se produjo dentro del cuartel y con el objetivo de proteger a su compañera, varios hombres fueron heridos tras ser disparados por el individuo, que finalmente tuvo que ser abatido y, pese a los esfuerzos de los agentes por salvarle, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento minutos más tarde: “Asimismo, deseamos una pronta recuperación a las personas heridas en este trágico suceso”, condena el alcalde.