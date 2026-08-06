El presunto asesino de Gloria avisó a su compañero tras matar a suexpareja en la zapatería de Murcia: “He matado a mi mujer”

José Bautista, el presunto asesino de Gloria, la amenazó con quitarle a su hija antes de degollarla en Murcia: "Te la voy a quitar"

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MurciaConmoción en Murcia tras el asesinato de Gloria, la mujer degollada en una zapatería de un centro comercial de la ciudad. Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', José Bautista, el asesino de la mujer de 44 años y padre de su hija, echó la persiana de la zapatería del centro comercial murciano en la que la mató y avisó a un compañero del crimen.

"Fue ayer a primera hora de la tarde cuando el presunto asesino bajó la persiana y avisó a un compañero para decirle que acababa de matar a su mujer y que el cadáver se encontraba en e interior. Después intentó huir a Granada, pero a 90 kilómetros y de madrugada fue detenido. Sobre él pesaba una condena, no podía acercarse a la víctima a menos de 500 metros, ni comunicarse con ella. Por eso se investiga qué hacían aquí ayer los dos. La pareja tenía una hija de cinco años", comunica Sofía Muñoz desde el centro comercial.

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Los maltratos que sufría Gloria por parte de su expareja y padre de su hija

Además, el medio de comunicación 'La Opinión de Murcia' ha podido conocer que Juan Bautista G. C. ya habría agredido y amenazado a Gloria con quitarle a su hija de tan solo cinco años. Al parecer, el acusado reconoció tanto ante la Policía como ante la autoridad judicial que la empujó, la tiró al suelo y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que ambos tenían en común.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, cuando Gloria llamó a la Policía para denunciar que su expareja se había presentado en su domicilio, la había insultado, agredido, le había arrebatado el teléfono móvil y le habría amenazado: "No estás atendiendo a nuestra hija, voy a hacer todo lo posible por quitártela".

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De acuerdo con 'La Opinión de Murcia', la mujer aseguró que no era la primera vez que sufría amenazas o agresiones por parte del hombre y manifestó su temor a que pudiera hacerle algo más grave.

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"La llamó 'puta' y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que tenían en común. Acto seguido, explicó la mujer, el individuo la empujó y la tiró al suelo. Entonces le quitó el móvil y se marchó", apuntan desde el medio de comunicación murciano.

Tras la denuncia, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Reina Sofía para una evaluación médica. Poco después, el agresor acudió voluntariamente a dependencias policiales, donde admitió el forcejeo, los insultos y las amenazas con quitarle a su hija.

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Condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar

Al día siguiente fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, después de reconocer los hechos en una sentencia de conformidad. El hombre había sido condenado el pasado 15 de abril por un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía en común una hija menor de cinco años.

En esa sentencia se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo u otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

Además, se le condenó a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como al pago de una indemnización de 310 euros.

Sin embargo, cuatro meses después y con esa orden de alejamiento todavía en vigor, el hombre fue detenido como presunto autor del asesinato de Gloria en el establecimiento donde trabajaba.