Claudia Barraso 16 JUN 2026 - 19:09h.

La Policía ha desmontado la versión de los trabajadores gracias a los vídeos previos al salto del desastre

La empresa de puenting se pronuncia sobre la muerte de Maria Eduarda: "no recuerdan" cuándo se produjo el fallo de seguridad con la cuerda

Compartir







La muerte de María Eduarda Rodrigues, la joven de 21 años que falleció tras ser arrojada al vacío sin ningún tipo de sujeción o cuerda de seguridad al hacer una actividad de puenting en Brasil sigue teniendo muchas incógnitas que hace que su caso sea un misterio para las autoridades del país.

Al menos seis personas de la empresa fueron detenidos y tres de ellos han sido ingresados en prisión, aunque trataron de evitarlo alegando que no había nadie que se encargara específicamente de revisar la seguridad del arnés, sino que era una tarea de todos y que sufrieron un “apagón colectivo” y que por eso olvidaron asegurar la cuerda.

De hecho, ante la delegada de la Policía, según recoge en declaraciones el medio ‘El Diario Vasco’, los dos trabajadores que tenían que supervisar la seguridad de la fallecida, confirmaron que sufrieron una repentina falta de memoria y alegaron que no recordaban nada previo a la caída fatal: “No se acuerdan de cuál fue el error, quien debía colocar la cuerda o si hubo una inspección previa”, afirma Andréa Dantas.

Los gritos previos al salto que se escuchan en los vídeos

El tercer implicado, cuya tarea consistía en sostener las piernas de la víctima, explicó que él fue contratado para ayudar a la ejecución del lanzamiento y que el no tenía que encargarse de la supervisión del equipo, pero toda la versión de estos tres trabajadores fue desmontada por los agentes al comprobar gracias a los vídeos que circulaban en redes sociales que era visible que la chica no tenía colocado ningún tipo de sujeción en su cuerpo y que la cuerda estaba enrollada en el suelo de la plataforma desde donde fue arrojada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque la defensa de los trabajadores ha calificado esta estrategia como una “triste fatalidad” que se ampara en los años de experiencia del equipo, la Fiscalía sostiene que el grupo operaba de manera colectiva e informal formando una cadena de responsabilidades deliberada.

Los vídeos del salto forman parte de las pruebas

De hecho, parte de las pruebas presentadas en contra de los trabajadores, han sido los vídeos grabados momentos antes de que la mujer fuese arrojada, porque los testigos allí presentes avisaron a los trabajadores que la joven no tenía puesta la cuerda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“La cuerda, chicos”, “gente la cuerda”, se escucha en el vídeo antes de que María Eduarda fuese lanzada al vacío, pero lejos de parar, bajar a la joven y colocarle la cuerda, los trabajadores procedieron al lanzamiento. Higor Diniz, uno de los testigos clave, ha explicado en una entrevista para una cadena de televisión que la fallecida no pasó el protocolo de seguridad: “En todos los saltos tiraron de la cuerda para ver si estaba bien sujeta, pero en el salto de ella, que era el más peligroso, no hicieron lo esencial”, confirma y recoge en declaraciones el mismo medio.