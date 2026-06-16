La aerolínea considera que la medida afecta a la competitividad del sector y limita la publicidad de sus tarifas más bajas

Qué pasa con el equipaje de mano en el avión tras la nueva normativa de la UE: lo que podrán cobrar las aerolíneas y lo que no

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La aerolínea irlandesa Ryanair ha cargado este martes contra las últimas modificaciones del Reglamento europeo sobre los derechos de los pasajeros aéreos (UE261), al considerar que las nuevas disposiciones obligarán a las compañías a mostrar tarifas más elevadas al incluir en el precio publicitado una segunda pieza de equipaje de cabina.

Según ha denunciado la compañía, esta medida perjudica especialmente a las aerolíneas de bajo coste, cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer precios básicos y permitir a los pasajeros añadir servicios adicionales en función de sus necesidades.

Ryanair defiende las tarifas básicas

La empresa sostiene que más de la mitad de sus clientes optan por viajar únicamente con una pequeña bolsa personal y sin contratar equipaje adicional, por lo que considera que las nuevas exigencias europeas impedirán promocionar sus tarifas más económicas.

En este sentido, Ryanair cree que la reforma limita la capacidad de las compañías para ofrecer precios competitivos y distorsiona la información que reciben los consumidores sobre el coste real de los billetes. El consejero delegado de la compañía, Michael O'Leary, ha calificado las nuevas normas como "otra tontería burocrática" impulsada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

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A su juicio, estas disposiciones "obligan a anunciar falsamente tarifas aéreas más elevadas", al incluir servicios que, según la aerolínea, muchos pasajeros no utilizan.

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Las críticas de O'Leary se suman a las ya expresadas por otras compañías de bajo coste, que consideran que una mayor regulación podría traducirse en un incremento de precios y en una pérdida de competitividad frente a otros mercados.

La reforma europea de los derechos de los pasajeros

La modificación del reglamento forma parte del debate abierto en la Unión Europea sobre la actualización de las normas que regulan los derechos de los viajeros, con el objetivo de aumentar la transparencia en los precios y garantizar una mayor protección de los consumidores.

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Las instituciones europeas han venido trabajando en los últimos años en cambios relacionados con las compensaciones por retrasos y cancelaciones, las obligaciones de las compañías en caso de incidencias y la claridad de la información ofrecida a los pasajeros sobre los servicios incluidos en cada tarifa. El máximo responsable de Ryanair también ha reprochado a Bruselas que no haya centrado sus esfuerzos en otras cuestiones que, en su opinión, afectan de forma más directa al funcionamiento del transporte aéreo en Europa.

Entre ellas, ha mencionado la reforma del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y la gestión del control del tráfico aéreo, al que atribuye una gran parte de los retrasos registrados cada año en el continente.

Por ello, O'Leary ha instado a las instituciones comunitarias a retirar lo que considera "normativas absurdas" y a concentrar sus esfuerzos en medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector, reducir los costes operativos y favorecer una mayor eficiencia del transporte aéreo europeo.