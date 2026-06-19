Un incendio en una escuela en Japón deja al menos 10 heridos, la mayoría niños que estudian en el centro

Una densa columna de humo negro teñía el cielo en las inmediaciones de un aula de música en la cuarta planta del colegio

Dos niños, de 10 años y una profesora sufren fracturas durante la evacuación del centro escolar, donde se desató el incendio

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Una decena de personas, ocho de ellas menores, han resultado heridas en un incendio que se ha desatado. este viernes, en un colegio en Tokio, la capital de Japón. Dos niños, de 10 años y una profesora sufrieron fracturas durante la evacuación del centro escolar.

La Policía y los bomberos de Tokio fueron alertados de las llamas en la Escuela Primaria Takinogawa, poco antes de las 11:00 h de este viernes. Una densa columna de humo negro teñía el cielo en las inmediaciones de un aula de música en la cuarta planta del colegio .

La mayoría de los heridos son alumnos que han sido afectados por la inhalación de humo, mientras que otras cuatro personas tuvieron que ser rescatadas del interior del edificio, han informado las autoridades a la agencia de noticias Kyodo.

Dos niños, de 10 años y una profesora sufren fracturas durante la evacuación

Las clases estaban en marcha y había en el colegio unas 350 personas, cuando se ha producido el incendio, incluyendo un grupo que estaba en el aula de música. Todos fueron evacuados al patio de la escuela.

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Un total de 75 camiones de bomberos y otros vehículos han participado en las labores de extinción del fuego que arrasó una superficie de unos 200 metros cuadrados y fue extinguido tras aproximadamente tres horas.