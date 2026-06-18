Hasta 15 dotaciones de bomberos trabajan en extinguir un incendio en una nave, próxima a una gasolinera, en Villaverde

Las llamas han obligado a desalojar una gasolinera y, en principio, no hay heridos

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MadridHasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando desde primera hora de este jueves para sofocar un incendio en una nave de trasteros ubicada en la calle San Mamés, del distrito madrileño de Villaverde.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado que las llamas se iniciaron sobre las 6.00 horas y han obligado a desalojar una gasolinera, generando una gran columna de humo visible incluso desde otros puntos de Madrid y alrededores.

Amplio dispositivo en la zona

Las mismas fuentes han explicado que, en principio, no hay heridos en el suceso, si bien se ha trasladado a Samur-Protección Civil en preventivo.

La Policía Municipal de Madrid ha desplegado un amplio dispositivo policial en la zona.