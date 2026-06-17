Iván Sevilla 17 JUN 2026 - 18:16h.

Las llamas se originaron en una caseta adosada exterior del CReSA, ubicado en Cerdanyola del Vallès, Barcelona

El interior de una de las naves adyacentes al Centro de Investigación en Sanidad Animal contenía paja y ardió completamente

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BarcelonaGran susto en un edificio perteneciente a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuyo personal tuvo que ser evacuado tras un incendio que ha afectado a unos laboratorios, aunque aún tendrán que hacer balance de daños.

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña continúan trabajando allí, en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ubicado en el término municipal de Cerdanyola del Vallès.

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Junto a la Facultad de Veterinaria, el fuego se originó por causas que ya investigan "en una caseta adosada exterior", según las primeras informaciones recabadas por los equipos de extinción.

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Recibieron el aviso "a las 15:22 horas" de este 17 de junio, momento en el que hasta 16 dotaciones se desplazaron al lugar para apagar unas llamas que se propagaron "al interior de unos laboratorios".

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Una nave adyacente con paja ha ardido por completo

"A nuestra llegada, el personal del edificio ya se había autoevacuado", detallaron los bomberos, antes de confirmar que "no hay personas heridas", a pesar de la magnitud del humo, visible desde lejos.

Tal y como describieron los servicios de extinción a las 16:41 horas, "las tareas evolucionan favorablemente" para acabar con un incendio que ha provocado que "una nave adyacente con paja haya ardido completamente".

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Los efectivos movilizados siguen combatiendo el fuego "en el edificio principal", donde ya está "controlado" desde las 17:51 horas, y monitorean "focos secundarios que puedan propagarse a la masa forestal cercana al centro", han precisado.

La propia consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat Núria Parlón compartió una imagen del suceso en redes sociales, indicando que estaba "siguiendo de cerca" su evolución.